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摩爾多瓦過萬民眾上街 支持加入歐盟

環球政治 12:24 2023/05/22

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東歐國家摩爾多瓦（Molodva）政府周日（21日）於首都基希納烏（Chisinau）舉行集會，吸引數以萬計民眾走上街頭，支持摩爾多瓦加入歐盟。

【俄烏戰爭】俄稱佔領巴赫穆特 澤連斯基否認失守 【下一頁】

總統桑杜（Maia Sandu）在集會上表明，摩爾多瓦不希望被俄羅斯「勒索」。她強調摩爾多瓦不想成為歐洲邊緣人，重申希望在2030年成為歐盟成員國。

桑杜指控俄國意圖破壞摩爾多瓦加入歐盟，支持反政府示威及宣傳，但俄方否認干預當地事務。摩爾多瓦鄰近烏克蘭，深受兩國戰爭影響，前者更強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

參加支持政府集會人士呼籲，政壇領袖應修改憲法，重提摩爾多瓦與歐洲之間聯繫。有年輕一送認為，摩爾多瓦為歐洲一份子，希望雙方未來可以建立經濟﹑政治及社會發展。

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【俄烏戰爭】拜登會晤澤連斯基 美軍援加碼29億 允盟國供F-16戰機 【下一頁】

當地警方宣布，周日的支持加入歐盟集會有超過7.5萬人出席。

同日現身當地的歐洲議會議長梅措拉（Roberta Metsola）表示，歐盟歡迎摩爾多瓦加入，指後者將令歐洲變得更強大。

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責任編輯：吳漢培

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