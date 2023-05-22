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【解讀美光禁令】美光未通過中國網安審查　富瑞：對美光收入影響有限、美方或反制

股市 13:30 2023/05/22

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【解讀美光禁令】美光未通過中國網安審查　富瑞：對美光收入影響有限、美方或反制

DRAM半導體大廠美光公司（Micron 美：MU）未能通過中國網絡安全審查，中國政府要求關鍵信息基建營運商停止採購美光公司產品。富瑞最新分析指，中國禁制令並非全面封殺而是具針對性，而美光在中國的主要客戶並非基礎設施供應商，官方最新限制對美光公司收入影響相當有限。

據Statista整合資料，去年第三季，美光公司在DRAM市場佔有率為26.4%，僅次於三星電子、SK海力士兩家韓國廠商。三家公司已佔市場逾95%份額。

富瑞：美光在華客戶主要是手機和電腦廠

富瑞發表報告指，美光在中國主要客戶是智能手機、個人電腦製造商，而非基礎設施供應商。富瑞表示，佔美光逾7成收入的動態隨機存取記憶體（DRAM）和閃存芯片產品（NAND），較少用在伺服器上，因此認為美光在華的大部分收入並非來自三大電信營運商或其他政府機構。

富瑞相信，内地當局在3年來，已逐步更換採用美國組建的公務電子設備，並以其他地區製造的設備代替，同時又料三大電信營運商也可能開始仿效政府。因此推算，美光在基礎設施營運者的收入總量不高，其他供應商或受惠於本次事件，但增量亦有限。

富瑞：美國或報復將更多中資企業列入「實體清單」

富瑞預計，韓國及内地的DRAM供應商或會受惠，包括未上市的長鑫存儲技術。

即使有報道指美國試圖遊說韓國廠商，停止向中國供應DRAM。富瑞則認爲韓國供應商不太可能同意這一點，因爲出口至内地和香港的半導體佔約韓國出口的6成。

相反，該行相信，美國會將更多中國伺服器公司列入俗稱貿易黑名單的「實體清單」，包括浪潮電子（深：000977）、杭州華三通信技術（H3C）、超聚變（xFusion）都可能成為美方目標，其共同佔内地服務器市場約6成左右。

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