【行業點睇】新能源車下鄉有聲氣 電動車股乘勢彈 蔚來升逾5%

據內地報道，內地部門日前印發了有關新能源車下鄉的意見文件，反映今年政策支持的力度有望進一步加大。結果，電動車股亦借勢彈起，蔚來（09866）周一（22日）中午收65.25元，反彈5.6%，比亞迪（01211）、理想汽車（02015）及小鵬汽車（09868）上3升%至4.5%。

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國家發改委、國家能源局印發《關於加快推進充電基礎設施建設，更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見》，聚焦制約新能源汽車下鄉的瓶頸問題，在創新農村地區充電基礎設施建設運營維護模式、支持農村地區購買使用新能源汽車、強化農村地區新能源汽車宣傳服務管理等三個方面，提出了11項具體舉措。

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同時，通過適度超前建設充電基礎設施、優化新能源汽車購買使用環境，著力推動新能源汽車下鄉，不斷釋放農村地區消費潛力，引導農村地區居民綠色出行，從而促進鄉村全面振興。分析指，當前中國農村地區新能源汽車市場，仍處於起步階段，總保有量較低，市場空間廣闊。完善充電基礎設施體系建設，是推動新能源汽車快速發展的有力保障。

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責任編輯：林衛