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【專家點睇】海外因素對滙率影響趨弱 管濤：賭人民幣穿底勝算不高

股樓投資 12:01 2023/05/22

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中銀證券全球首席經濟學家管濤發表文章指，不宜押注人民幣滙率單邊走勢，得益於疫情對國內經濟約束明顯減輕，且中國財政貨幣政策空間大於歐美經濟體，國內經濟復甦勢頭並沒有發生改變。現在賭人民幣跌破前低，其實就是篤定今年國內經濟復甦不及預期。顯然，現在就下這種賭注勝算不高。

【同場加映】溫股知新：關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

他認為，國內經濟變化或將主導今年人民幣彙率走勢。由於美國通脹回落疊加銀行業動盪，美國聯儲局加息逐步接近尾聲，這意味著海外因素對人民幣滙率的影響趨於減弱，國內經濟基本面變化情況，或在更大程度上影響人民幣滙率走勢。

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

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同時，避免單邊押注美元存款高息收益，不容忽視滙率波動對投資收益的影響。他表示，去年11月初至今年初的人民幣滙率反彈，最多回升了8%以上。如果後續中國經濟企穩回升，人民幣在目前水平上反彈4、5%並不意外。如此，人民幣漲幅很可能超過當前本外幣負利差，意味貪圖美元存款高息收益將得不償失。

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責任編輯：林衛

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