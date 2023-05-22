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【A股點睇】國內IPO告別「無腦打新」 今年首日潛水率超過一成

股樓投資 11:59 2023/05/22

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據內地報道，國內IPO首日潛水的比例上升，抽中新股不一定必賺，顯示「無腦打新」的時代已經過去，正因為不是必賺，股民入飛的熱情大降，新股中簽似乎變得更易。統計顯示，今年以來共有122隻新股上市，網上申購中簽率中位數為0.044%，相比去年共有424隻新股上市，網上申購中簽率中位數為0.034%。

【同場加映】溫股知新：關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

在這背後，或與全面注冊制下新股破發增多，打新人數減少有關。今年以來，滬深兩市及北交所共有122隻新股上市，首日破發新股達20隻，首日破發率約為16.4%。在過去一周，就有兩隻新股在上市首日破發﹐好像國產射頻芯片企業慧智微登陸科創板，首日下跌8.9%。

【延伸閱讀】大行報告：滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國，請按【見下頁

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報道指，盡管上述新股虧損額普遍不大，但打擊了不少投資者打新熱情。於是，不少券商近期對打新功能進行升級，幫助投資者更好地做出打新決策。比如，中金財富證券還新增「上市表現」界面，讓投資者了解近3個月上市的新股、新債漲跌及獲利表現，並新增微信提醒功能。

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責任編輯：林衛

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