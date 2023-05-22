奧地利「世界最美小鎮」奇招趕客 打卡聖地豎木板阻自拍

奧地利哈爾施塔特（Hallstatt）由於風景優美，更據傳是迪士尼大熱動畫《冰雪奇緣》的靈感來源之地，每年吸引大批遊客到訪影相。但哈爾施塔特上周卻在影相聖地豎起臨時木板，阻止旅客拍攝。

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隨著新冠疫情消退及航空旅遊業復甦，今年夏天旅遊業料迎來大幅增長。但在夏天旅遊旺季來臨之際，其後哈爾施塔特上周卻在旅客自拍熱門地點，豎起極高木板，阻止旅客拍攝。哈爾施塔特旅遊局在2020年時曾指，將專注於優質旅遊，所以是次舉措或是當局試行措施之一。

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哈爾施塔特風景優美，已被列入聯合國教科文組織保護景點。雖然哈爾施塔特小鎮人口不足800人，但據報疫情前每日可吸引逾1萬名旅客到訪。鎮長Alexander Scheutz更因此設立進入當地旅遊巴士和汽車數目的上限，據報此前曾計劃將旅客人數大減三分二。

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措施令人聯想到另一旅遊聖地，意大利諾菲港小鎮（Portofino）的「趕客」措施。當地4月時有消息指，將兩個在社交平台Instagram上被廣傳的著名打卡區域列入禁止逗留區域，違反規定或被罰款275歐元（約2,327港元）。市長Matteo Viacava指，旅客逗留拍照造成人行道和交通擁擠，情況如無政府狀態般的混亂。

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責任編輯：李俊儀