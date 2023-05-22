▲ 【債務上限】高盛料美國現金6月8日至9日見底 本周達成協議機率少於5成

美國民主、共和兩黨在調高債務上限尚未達成共識，高盛最新報告預期，白宮和共和黨在最後一刻才可能達成調高債務上限協議，預計在達成協議前美股將有較大波動。高盛最新預計，若無法調高債務上限，美國財政部現金將於6月8日至9日跌到最低現金水平，令美國陷債務違約風險，較美國財長耶倫估計最快6月1日陷違約風險，有多一個星期緩衝。

高盛報告在美國時間上周五（19日）公布，該行經濟師認為，美國國會可於預期債務違約日（X-date）前完成協議，但兩黨拉鋸恐不能快速解決，料美國在本周達成調高國債上限機率只有30%，而在違約日最後一刻達成共識的機率同樣為30%。

該行指出，美國財政部上周四公布的手頭現金稍高於570億美元，估計在6月8日、9日將跌至低於300億美元，即財政部視為的最低現金水平，低於該水平可能觸發債務違約。

高盛策略師則指出，若美國國會通過大幅調高國債上限，可推動當地經濟增長，對新興市場股市有利。

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編輯：麥德銘