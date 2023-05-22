愛爾蘭料重罰Facebook逾60億 涉不當處理用戶資訊

外國媒體報稱，愛爾蘭政府將以處理用戶資訊不當為由，重罰美國社交平台Facebook。罰款金額估計超過7.46億歐元（約63.14億港元），打破科技企業在歐盟被罰款紀錄。

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彭博社報稱，預計愛爾蘭的數據保護委員會（Data Protection Commission）最快周一（22日）公布，針對Facebook涉嫌不當處理用戶資訊，重罰超過7.46億歐元，並同時禁止Facebook把歐洲用戶數據傳送回美國。

罰則相信不會立即執行，Facebook母企Meta預料獲一段時間寬限期，估計禁止任何資訊傳送最快秋天才會實行。同時，Meta預計亦會就罰則上訴。

罰款金額預計會打破2021年時，盧森堡（Lucembourg）向另一美國科技企業亞馬遜（Amazon）發出的罰單。

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自2021年9月起，愛爾蘭的數據保護委員會已多次罰款Meta，總金額已超過10億歐元（約84.63億港元）。

愛爾蘭有提倡加強保障網絡用戶數據安全的人士指出，即使罰金超過7.46億歐元仍是不足夠，強調Facebook需要改變依賴用戶數據的商業模式，才能真正改善狀況。

Meta發言人表示，案件與美國及歐盟法律之間存在的歷史衝突有關，希望透過全新的美歐數據私隱法律架構能夠解決分歧。

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責任編輯：吳漢培