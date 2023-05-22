  • 32°C
香港時間 : 2023522日 (週一) 12:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【專家解讀】行業對物流要求有異　須考慮溫度、貨期等因素

商業 11:19 2023/05/22

分享：

分享：

港大經管學院客席助理教授張天秀（下圖）表示，物流涉獵的範圍非常廣泛，如海運、空運，「不同行業對物流都有不同要求，如運送急凍食物就需要零下20度的凍倉，其他還包括時間、距離、溫度、易碎防撞，另外就是要遷就運送期、載送量等等。」

【冷鏈物流】建華推無縫冷鏈服務　全自動化減貨物損耗

物流行業有B2B或B2C，前者例如是餅店從外地訂貨，因為食物不含防腐劑，空運到港後急凍倉存；後者則例如是市民網購後，由物流公司運送貨品到客人手上，「現在有一些中介平台如Spaceship，會跟不同物流公司簽約，取得折扣，並幫助顧客計算最便宜的物流路徑，既方便又便宜。」

餐廳：專業服務更安全

私房菜「詩房菜」主打地中海菜，負責人梁慧詩（Sasa，下圖）說，她經常都會透過代理訂購意大利、法國和西班牙的蔬果和肉類，空運2日到貨，「我們要的量不多，自己搞物流會好麻煩，要搞文件、報關、提貨等等，不如交給專業人士做。」她試過有貨品來到紙盒損毁，「但情況很少，約佔5%，沒影響食材品質，我覺得可接受。」Sasa對現時的物流公司服務感滿意。

法國餐廳Le Monde會定期透過香港代理進口法國雞和南龍蝦等，負責人呂康（下圖）表示，他們入貨後都會即時檢查，很少出現問題，「不過如果有公司能提供無縫冷鏈物流專業服務，當然更好、更安全。」

本報記者：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】疫後市民關注健康　健身中心增分店擴市佔
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【冷鏈物流】建華推無縫冷鏈服務　全自動化減貨物損耗
今日
【冷鏈物流】建華推無縫冷鏈服務　全自動化減貨物損耗
【物流復常】疫情放緩助物流復常　美零售商有望煞停加價潮
2023/02/17
【物流復常】疫情放緩助物流復常　美零售商有望煞停加價潮
【冷凍鏈物流】順豐香港推「本地冷運配送服務」　凍肉、香檳「一鍵到家」
2023/02/15
【冷凍鏈物流】順豐香港推「本地冷運配送服務」　凍肉、香檳「一鍵到家」
【百佳網購】投資逾2億　百佳建設30萬呎PNS網購物流中心
2023/01/12
【百佳網購】投資逾2億　百佳建設30萬呎PNS網購物流中心

你可能感興趣

【冷鏈物流】建華推無縫冷鏈服務　全自動化減貨物損耗
今日 11:14
【冷鏈物流】建華推無縫冷鏈服務　全自動化減貨物損耗
【物流復常】疫情放緩助物流復常　美零售商有望煞停加價潮
10:01 2023/02/17
【物流復常】疫情放緩助物流復常　美零售商有望煞停加價潮
【冷凍鏈物流】順豐香港推「本地冷運配送服務」　凍肉、香檳「一鍵到家」
17:12 2023/02/15
【冷凍鏈物流】順豐香港推「本地冷運配送服務」　凍肉、香檳「一鍵到家」
食用安全 大學 香港 運輸

下一篇文章

【冷鏈物流】建華推無縫冷鏈服務　全自動化減貨物損耗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【創業奇兵】90後女創業家4大心法　敢出走舒適圈不自滿
【創業奇兵】90後女創業家4大心法　敢出走舒適圈不自滿
【發債填海】總商會和議政府發債發展土地　或上調香港全年經濟預測
【發債填海】總商會和議政府發債發展土地　或上調香港全年經濟預測
【AI取代人類】英國電信將裁員4成　部分工作改用AI代替
【AI取代人類】英國電信將裁員4成　部分工作改用AI代替
【生酮商機】生酮餐廳湧現爭逐商機　健身客：願月花3千購買
【生酮商機】生酮餐廳湧現爭逐商機　健身客：願月花3千購買
【廚師發辦】港人愛Omakase　最多人去元朗光顧
【廚師發辦】港人愛Omakase　最多人去元朗光顧
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款