【專家解讀】行業對物流要求有異　須考慮溫度、貨期等因素

港大經管學院客席助理教授張天秀（下圖）表示，物流涉獵的範圍非常廣泛，如海運、空運，「不同行業對物流都有不同要求，如運送急凍食物就需要零下20度的凍倉，其他還包括時間、距離、溫度、易碎防撞，另外就是要遷就運送期、載送量等等。」

【冷鏈物流】建華推無縫冷鏈服務 全自動化減貨物損耗

物流行業有B2B或B2C，前者例如是餅店從外地訂貨，因為食物不含防腐劑，空運到港後急凍倉存；後者則例如是市民網購後，由物流公司運送貨品到客人手上，「現在有一些中介平台如Spaceship，會跟不同物流公司簽約，取得折扣，並幫助顧客計算最便宜的物流路徑，既方便又便宜。」

餐廳：專業服務更安全

私房菜「詩房菜」主打地中海菜，負責人梁慧詩（Sasa，下圖）說，她經常都會透過代理訂購意大利、法國和西班牙的蔬果和肉類，空運2日到貨，「我們要的量不多，自己搞物流會好麻煩，要搞文件、報關、提貨等等，不如交給專業人士做。」她試過有貨品來到紙盒損毁，「但情況很少，約佔5%，沒影響食材品質，我覺得可接受。」Sasa對現時的物流公司服務感滿意。

法國餐廳Le Monde會定期透過香港代理進口法國雞和南龍蝦等，負責人呂康（下圖）表示，他們入貨後都會即時檢查，很少出現問題，「不過如果有公司能提供無縫冷鏈物流專業服務，當然更好、更安全。」

本報記者：歐陽佩

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