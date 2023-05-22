【冷鏈物流】建華推無縫冷鏈服務　全自動化減貨物損耗

▲ TAHUHU行政總裁陳永發（Keith）表示，他們以CSA標準提供一條龍自動化無縫冷鏈物流方案。（湯致遠攝）

現時不少本地食店或餐廳都會從外地入口食材，但物流過程要面對不同難題，例如是冷凍食物離開雪房後就沒有溫度控制，容易變質，如果食品食用期短，但物流需時太長則會減少銷售時間等等。最近有投資者以9位數字於本地建立無縫冷鏈物流公司，將問題迎刃而解，他們預期回本期需要5至7年。

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TAHUHU是建華集團旗下以近億元開發的冷鏈物流公司，行政總裁陳永發（Keith）表示，他們結合了「無縫冷鏈物流」（Cold Chain）、「智能系統化」（System）、「先進自動化」（Automation），提供一條龍自動化無縫冷鏈物流方案。

「建華都是做新鮮食品生意，所以很明白運送急凍食物的物流痛點。」例如在逾30度的大熱天，運送貨車只要打開尾門，車斗就會馬上升溫20度，手推車又要日曬雨淋，令包裝變得軟腍出水，「這樣物流冷鏈就中斷了，有機會令食物變壞。」

溫控貨台阻熱氣湧入

TAHUHU設有雙溫冷藏貨車，可同時提供兩種冷凍溫度以運送不同產品，最低溫度為-30度，貨車會預先製冷，收到貨品後即運送到貨倉的10個溫控貨台，「貨車尾板可貼合我們8至10度的溫控升降貨台，直接上落貨，阻隔熱氣湧入。」其他5.5噸貨車至貨櫃車都可使用其貨台，無縫接合。

▲ TAHUHU共有10個溫控貨台，貨車能直接上落貨，阻隔熱氣湧入。（湯致遠攝）

食物之後會經貨台直接進入無人自動化貨倉，「我們有3個儲存區，分別為0至4度、-18度及-25度」，系統進行24小時電腦監控溫度及冷庫門開關，由自主移動的機械人運貨，「機械人可同時執行12個訂單，節省6成人手，它們不需睡覺，能24小時操作。」機械人更可以將貨品疊高至天花位置，又不用預留位置給傳統板車經過，可用盡貨倉全部位置。

▲ 機械人更可以將貨品疊高至天花位置，用盡貨倉全部位置。（湯致遠攝）

但自動化也有其難處，例如是在極低溫的冷倉，機械人電力很難維持，倒汗水會令晶片或電路板受損，所以TAHUHU需要找尋合適的低溫板機械人，同時機械人需要於不同溫區獨立操作，中間以運輸帶接合。

▲ 凍倉內實行全自動化，能提高準確度之餘，更可善用凍倉位置。（湯致遠攝）

送貨快減食品損耗

TAHUHU利用智能物流系統連接冷鏈物流的各個環節，並把所有數據存放到雲端系統，客人可以電話或電腦登入服務平台，管理整個物流過程，以及預約儲貨倉位、出入貨台等。「我們並使用國際條碼智能抄碼系統，避免人手抄碼及數據輸入等出錯，加快收貨速度。」一些食物如乳酪的生命周期很短，現時TAHUHU能做到黃昏提貨，第二天即可送貨，讓商戶可以多賣2天，減少食品損耗。

▲ 凍倉共有3個儲存區，分別為0至4度、-18度及-25度。（湯致遠攝）

說到未來發展，Keith說會在更多地方設置冷鏈物流公司，「例如粉嶺方便來往中港，沙田靠近市中心，葵青也是熱門的物流區」，如有其他公司需要業務改裝，如連鎖餐廳需要自己的物流倉方便營運，TAHUHU亦可幫忙打造。「我們預算每年的IRR（內部報酬率）達到17%或以上，回本期約為5至7年。」

▲ 機械人可同時執行12個訂單，節省6成人手。（湯致遠攝）

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本報記者：歐陽佩

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