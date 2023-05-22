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【馬斯克旗下】SpaceX完成載人發射任務　首位沙特女性升空

股市 10:24 2023/05/22

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【馬斯克旗下】SpaceX再次完成載人發射任務　沙特38年再有人升空

馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX完成最新載人發射升空任務，為SpaceX的第十次載人飛行任務，也是38年來再有沙特阿拉伯太空人升空。SpaceX太空船在今早清晨時分升空，並將於稍後與國際太空站對接，停留8日後再返回地球。

是次任務共載有四名太空人，包括一名退役美國太空人Peggy Whitson、美國商人John Shoffner，以及兩名沙特公民，包括沙特空軍空軍機師Ali al-Qarni及幹細胞研究人員 Rayyanah Barnawi。

值得留意的是，這是1985年以來，再有沙阿公民升空，而上次升空的則是一位沙特王子。Rayyanah Barnawi更是首位沙特女性太空人。

在發射倒數期間，獵鷹9號出現技術問題，涉及助推器姿態控制系統的閥門洩漏，但SpaceX工程師認爲洩漏不會影響助推器運行，故批准是次發射。

私人太空商業公司Axiom Space負責安排是次升空事宜，報道指，該公司與沙特政府於2022年9月簽署協議，由沙特航天委員會於挑選兩名宇航員執行任務。

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