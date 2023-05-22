固態製氫初創項目獲煤氣公司戰略投資　學者：推動灣區「氫經濟」

▲ 深圳大學土木與交通工程學院助理教授陳彬博士（右二）及其團隊研發新一代固態製氫系統。

氫能科技再有新突破，港深兩地大學聯手研發固態製氫系統，比傳統以電解水製氫方法，成本減半之餘，而效能提升一成多。項目更獲本港商界戰略投資和提供合作，幫助項目加快落地及量產。有參與研發的學者表示，是次合作體現港深在投資、研發和應用的協作模式，令大灣區成為推動「氫經濟」的引擎。

深圳大學土木與交通工程學院助理教授陳彬，這天與研究團隊埋頭分析新物料的製氫數據。他們夥拍香港理工大學成立初創公司，研發新一代的固態製氫系統。新的製氫物料是一片載有正、負極的纖薄陶瓷片，傳輸電阻較低，在攝氏五百至六百度下仍可高效穩定製氫。加上製氫時產生的餘熱，會回收循環再用，減少熱能損失，從而把「電氫轉換效率」提升。

▲ 產氫薄片採用陶瓷結構，效率提升超過一成，而成本減半。

突破現有製氫技術限制

陳彬指出，對比現有的液態製氫技術，其固態製氫系統效率提高超過一成。再者，由於陶瓷薄片的原材料並非採用貴金屬，成本較低。液態技術製氫，每立方氫生產成本約港幣3元，至於固態製氫系統則可降至1.6元，便宜接近一半。陳博士表示：「我們的項目優勢是效率高、電流大，利用水循環模式製造綠氫，真正做到零碳可再生能源。」

▲ 產氫薄片材質容易碎裂，團隊經過反覆試驗，發現在攝氏1,400多度下燒製，會造出較堅硬的成品。

然而，陳彬團隊並不滿足其發明現時的表現。由於陶瓷薄片容易碎裂，因此在材料、燒製技術、時間、薄片形狀、大小等都須經過無數次反覆試驗，並進一步提高其產氫的穩定性、效率和壽命。

▲ 陳彬及其團隊每天為電池進行試驗，提高穩定性及壽命，期望兩年內可量產。

陳指出：「所有的技術領先都只是時間的領先，我們現在可能比其他人領先一年時間。這項目講求的不是薄片的大小問題，是工藝的問題，要把瑕疵減少、強度做高、平整度做好。」

▲ 研發團隊正進行電堆開發，希望兩年內做出10至100片多片電池堆疊電堆，達到15千瓦/小時。

勇奪能源比賽銅獎 加快項目落地

陳彬團隊憑這項目今年三月奪得煤氣公司與國家電投聯合主辦的第二屆「TERA-Award 智慧能源創新大賽」銅獎，更因此獲得煤氣公司集團旗下的港華能源研究院青睞，與其簽訂戰略合作，成為研究院的前期孵化項目。陳表示：「對於我們這類初創公司，港華能源研究院除了提供資金，讓我們可買更好研發設備，更重要是提供應用場景，如光伏電站，推動我們的產品加快落地。」

▲ 固態製氫系統獲得第二屆「TERA-Award 智慧能源創新大賽」銅獎。

得到香港資金和應用場景支持，團隊期望兩年內可做到製氫系統大規模量產，壽命達到過萬小時，成本降低三分之一。

談及港深兩地的科創合作，陳彬認為他團隊的個案，正好表現了兩地的協作模式大有可為，香港擔當不可或缺的投資角色，深圳擁有研發和應用的土壤，加上大灣區在海上風能應用場景有極大機遇，高效能電氫轉換技術正好派上用場，有助加快「綠氫」的廣泛應用。

第二屆TERA-Award「碳汭未來」智慧能源創新大賽，延續「尋找零碳科技新力量」主題，發掘全球智慧能源的創新技術及解決方案，助力國家邁向「3060」「雙碳」目標。

(特約)