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【數碼港元】滙豐：數碼港元面世時料對市場產生巨變　「iPhone推出時徹底改變市民對手機的想法」

Hot Talk 10:05 2023/05/22

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【數碼港元】滙豐：數碼港元面世時料對市場產生巨變　「iPhone推出時徹底改變市民對手機的想法」

金管局日前啟動數碼港元先導計劃，當中滙豐將參與先導計劃下2個試驗項目。滙豐香港區數字化總監博揚（Bojan Obradović）接受本報訪問時指，數碼港元則屬於潛在的新型央行數碼貨幣（CBDC），雖然目前仍未知數碼港元最終會否推出或會以哪種方式推出，但數碼港元有助推動香港金融創新，加強香港在數碼發展的競爭力，為社會帶來更安全、快捷及具成本效益的支付方式。

全球GDP逾95%國家都在研究央行數碼貨幣

博揚表示，現時佔全球本地生產總值逾95%、合共超過100個國家，都在研究發展某種形式的央行數碼貨幣，記得「iPhone推出時徹底改變市民對於手機電話的想法，由普通的電話變成現在的智能電話，而當數碼港元面世時，相信也會對市場產生巨大變化」。

滙豐將透過在香港科技大學構建一個支付生態圈，以驗證數碼港元在真實支付交易環境下的情況，同時也會與恒生 （00011） 及Visa合作，模擬代幣化銀行存款。

透過推出試驗項目進行3大測試

博揚認為，透過推出試驗項目，可進行3大測試。第一，測試數碼港元能否有助應對支付詐騙，例如買家可在收到貨物後，才向商家支付有關交易，以減低被騙的機會；第二，測試商家甚至政付可透過數碼港元，向特定群組於指定時間派發電子獎賞優惠；第三，數碼港元是基於區塊鏈等科技創新，因此可藉此測試能否因此透過數碼港元，簡化供應鏈。

科大商學院副院長（本科課程）黃昊指，科大會邀請員工、學生及商家共同參與數碼港元的試驗項目，科大會在校園內構建一個支付生態圈，參與測試的用戶將透過一個迷你應用程，使用數碼港元進行交易，首期測試將於今年9月進行，第二期則於11及12月進行，冀透過試驗，令市民更了解數碼港元的運作。

【專訪全文可見此】

相關文章：【數碼港元】金管局啟動14個數碼港元試驗　瑞波幣營運商有份　金管局：尚未決定會否推出數碼港元（附列表）

相關文章：【數碼港元】金管局將啟動數碼港元先導計劃　3間發鈔行均入選　將深入研究用例

記者：陳韻妍

 

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