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【大行看法】紐約梅隆Newton CEO：低息環境令市場忘記長綫投資重要　未來必須採取新投資策略

股市 09:47 2023/05/22

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【大行看法】紐約梅隆Newton CEO：低息環境令市場忘記長綫投資重要　未來必須採取新投資策略

全球投資環境於過去一年大幅變化，紐約梅隆旗下Newtwon投資管理行政總裁Euan Munro在倫敦接受本報專訪時表示，過去的低息環境令投資者忘記長綫投資的重要性，只追求短綫回報，未來面對高息、穩定通脹及低增長的新格局，必須採取新投資策略，追蹤主題式投資或穩定回報的收益策略。

昔日投資者追逐大型科網股、私募基金及比特幣

Euan Munro稱，2021年前全球呈現一個低息、低通脹的環境，而且地緣政治風險相對偏低，資金推動下所有資產價格均上揚，投資者紛紛追逐阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 等大型科網股、私募基金、比特幣（bitcoin）等加密貨幣，忘記要為自己作長綫投資的打算，然後2022年央行大手加息，大部分資產價格向下，不少人均出現投資虧損。

他指，經歷去年的市場動盪，投資者重新發現長綫投資的重要，資金逐步流入收益策略基金，如基建投資基金，價值型投資重新受到重視。「市場預期環球經濟增長能力偏低，故傾向投資有穩定回報的產品。」

未來可留意主題式投資機會

「2000年科網泡沫爆破後，市場用了3年時間才觸底，其後5年收益股跑贏大市，直至2008年市場槓桿大幅上升，大市才再始回落。」

Euan相信，未來5年在相對高息、穩定通脹及低增長的環境下，可留意主題式投資機會，例如可解決糧食壓力、增加農產品收成的主題，物聯網、國家安全等也是另一重點。

【專訪全文可見此】

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記者：陳韻妍

港股 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 投資策略 物聯網 經濟 加息 倫敦 比特幣 基建創建
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