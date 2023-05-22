2023「新區滙」論壇將於5月25日在北京通州舉行 

從通州區獲悉，2023新區匯—城市新區發展與傳播論壇（簡稱2023「新區滙」論壇，下同）將於5月24日至25日在北京通州舉辦。



城市新區集聚 共議高質量創新發展



在19日舉行的「新區滙」論壇吹風會上，通州區委宣傳部副部長劉煒介紹，2023「新區滙」論壇主題為「共促高質量創新發展」，將於5月25日上午9點正式啟動。上午為領導致辭與主旨演講環節；下午為圓桌論壇環節，主題分別為《產業升級穩經濟 推進新區高質量跨越式發展》與《智媒+品牌論壇 如何助力城市新區打造產業名片》。



屆時河北雄安新區、深圳前海合作區、上海浦東新區、天津濱海新區、海南省委深改辦（自貿港工委辦）、吉林長春新區、湖南湘江新區、重慶兩江新區、甘肅蘭州新區等城市新區將出席論壇，特邀嘉賓為淄博市臨淄區代表，共同探討新區高質量創新發展成效與經驗。



搭建交流平台 「傳經送寶」



劉煒表示，本屆「新區滙」論壇將延續首屆論壇的高檔次、高水平和精心設計，堅持「走出去」和「請進來」，以城市新區作為論壇核心成員，旨在為各新區搭建交流平台，形成定期溝通與分享的機制，通過邀請重點新區代表到城市副中心「傳經送寶」，共同探討如何主動順應新形勢、把握新機遇，在扎實推進中國式現代化進程中擔當作為、勇當先鋒，切實肩負起新時代賦予的歷史使命，為新區高質量發展和有特色的城市品牌塑造注入強勁動力。



首屆「新區滙」論壇於2021年5月在通州舉行，當時中國入世首席談判代表龍永圖與諾貝爾經濟學獎獲得者托馬斯•薩金特進行了主旨演講。雄安、浦東、濱海、海南自貿區等10餘家國內重點新區領導在論壇上交流新區發展和品牌塑造心得。

(特約)