【港股市況】阿里美團升近2%、快手績前抽上6%　恒指半日升253點　車股藥股跑出、東方甄選炒高一成（不斷更新）

美國總統拜登今日將與共和黨眾議院議長麥卡錫於白宮會面，恢復債務上限談判。恒指高開28點，報19479點。快手 （01024） 今日放榜，市場預料首季虧損幅度大幅收窄。此外，電動車股反彈，比亞迪 （01211） 升逾2%，蔚來 （09866） 升近半成。

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

即市走勢︰

【12：00】恒指半日升253點，報19703點，成交額為537億元，藥明生物 （02269） 升5.8%。快手 （01024） 升6.3%，東方甄選 （01797） 升11.6%。

【11：32】二綫科技股走高，京東 （09618） 升2.9%，嗶哩嗶哩 （09626） 升3.3%，百度 （09888） 升2.8%。

【11：25】ASMPT （00522） 升3.9%，華虹半導體 （01347） 和中芯 （00981） 升逾1%。

【中美科技戰】美光未能通過中國網絡安全審查遭停購 美國：無事實依據

【11：14】恒指升勢回順，現升242點，報19693點。

【11：03】內需股走強，周黑鴨 （01458） 升7.5%，呷哺呷哺 （00520） 升4.9%，海底撈 （06862） 升3.5%。九毛九 （09922） 升2.7%。

【10：40】ATM齊升1%，騰訊 （00700） 升1.2%，阿里巴巴 （09988） 升1.9%，美團 （03690） 升1.6%，並帶動恒生科指升2.6%，報3919點。

【10：37】藥明生物 （02269） 升6.6%，阿里健康 （00241） 升4.9%。翰森製藥 （03692） 升3.7%。

【10：30】恒指抽高325點，報19775點。恒生科指升2.6%，報3920點。

【10：20】恒指突走高237點，報19688點。

【10：07】阜博集團 （03738） 升7%，報2.6元。公司公布，截至今年3月底季度，總收入按年增約135%；中國內地業務的收入按年增幅約325%；每月持續收入（MRR）按年增幅約184%。

【10：00】東方甄選 （01797） 炒高一成，報25.4元。新抖數據公佈了4月抖音主播帶貨榜，其中排名第一的依然是東方甄選，這已經是第四次蟬聯抖音「銷量冠軍」。

【09：50】【大行看法】紐約梅隆Newton CEO：低息環境令市場忘記長綫投資重要 未來必須採取新投資策略

【09：47】電動車股反彈，比亞迪 （01211） 升2.5%，蔚來 （09866） 升4.9%，小鵬汽車 （09868） 升3.4%，理想汽車 （02015） 升2.7%。

【大行報告│1211】瑞信：比亞迪「漢DM-i」減價將引發內地汽車新一輪減價戰 調升目標價至430元

【09：43】碧桂園服務 （06098） 繼續下沉，跌1.5%，創去年11月新低。

【09：40】恒指轉跌30點，報19416點。

【09：37】ATM向下，騰訊 （00700） 跌0.7%，報330.6元，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%，報82元，美團 （03690） 跌0.5%，報127.9元。不過，百度 （09888） 則升2.3%，報122.7元。

【09：31】中移動 （00941） 升0.6%，中電信 （00728） 升0.5%，聯通 （00762） 無升跌。

【中資電訊股】中移動5G上客量增958萬戶 一文看清中資電訊商4月數據

【09：20】恒指高開28點，報19479點。中芯 （00981） 升2.6%。銀娛 （00027） 升1%。

【09：15】內地5月一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）維持不變。一年期貸款市場LPR持平於3.65%，五年期貸款市場LPR持平於4.3%，均符合市場預期，連續九個月持平。

【09：15】恒指黑期升69點，報19459點。

【09：00】【大行看法】渣打梁振輝：恒指或下試19000關 內銀股受惠國策具投資價值

【08：40】恒指黑期跌31點，報19390點。

【08：37】【業績｜濠賭】銀娛首季經調整EBITDA升2.3倍至19.1億元 呂志和：疫情後通關及擴建第三期可創造900個新職位

【08：05】智雲健康 （09955） 宣布，公司創始人、 執行董事、首席執行官、董事會主席兼主要股東匡明於5月17日至19日在市場上以平均價格每股股份約7.86元收購公司合共27,800股普通股，斥資約21.85萬元。

【08：00】【大行看法】法巴譚慧敏：料港股短期繼續區間橫行 高息中特估可趁低吸納

【07：45】【Morning精點】美國債務上限談判工作恢復︱20多歲女子伏屍屯門蝴蝶灣

【07：30】上周五阿里巴巴ADR跌0.5%，百度ADR升1.2%，滙豐升0.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】美股上周五先升後跌，道指早段曾升116點， 兩黨債務談判陷停滯， 拖累道指挫199點，最後道指跌109點或0.3%， 報33426點，納指跌30點或0.2%， 報12657點；標指跌6點， 報4191點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升20點 人幣彈至7.01（不斷更新）

編輯：姚卓然