  • 29°C
香港時間 : 2023522日 (週一) 09:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指黑期跌31點　快手今放榜

股市 09:16 2023/05/22

分享：

分享：

美國總統拜登今日將與共和黨眾議院議長麥卡錫於白宮會面，恢復債務上限談判。恒指黑期跌31點，報19390點。快手 （01024） 今日放榜，市場預料首季虧損幅度大幅收窄

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

即市走勢︰

【09：15】恒指黑期升69點，報19459點。

【08：40】恒指黑期跌31點，報19390點。

【08：37】【業績｜濠賭】銀娛首季經調整EBITDA升2.3倍至19.1億元　呂志和：疫情後通關及擴建第三期可創造900個新職位

【08：05】智雲健康 （09955） 宣布，公司創始人、 執行董事、首席執行官、董事會主席兼主要股東匡明於5月17日至19日在市場上以平均價格每股股份約7.86元收購公司合共27,800股普通股，斥資約21.85萬元。

【08：00】【大行看法】法巴譚慧敏：料港股短期繼續區間橫行　高息中特估可趁低吸納

【07：45】【Morning精點】美國債務上限談判工作恢復︱20多歲女子伏屍屯門蝴蝶灣

【07：30】上周五阿里巴巴ADR跌0.5%，百度ADR升1.2%，滙豐升0.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】美股上周五先升後跌，道指早段曾升116點， 兩黨債務談判陷停滯， 拖累道指挫199點，最後道指跌109點或0.3%， 報33426點，納指跌30點或0.2%， 報12657點；標指跌6點， 報4191點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升20點　人幣彈至7.01（不斷更新）

編輯：姚卓然

市場動向 恒生指數 快手—W（01024） 港股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【大行看法】渣打梁振輝：恒指或下試19000關　內銀股受惠國策具投資價值
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】債務上限談判暫停　道指跌109點 鮑威爾為加息降溫　美債息跌穿3.7厘
【美股收市】債務上限談判暫停　道指跌109點 鮑威爾為加息降溫　美債息跌穿3.7厘
【341】大家樂獨立非執董、資深地產界人士蔡涯棉周日離世
【341】大家樂獨立非執董、資深地產界人士蔡涯棉周日離世
【恒指夜期+ADR】夜期收市升191點　騰訊ADR撲350關　阿里美股高3.9%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升191點　騰訊ADR撲350關　阿里美股高3.9%（不斷更新）
【美國經濟數據】美國首領失業救濟金人數回落至24.2萬人　少於預期
【美國經濟數據】美國首領失業救濟金人數回落至24.2萬人　少於預期
【債務上限】談判工作恢復　拜登麥卡錫今白宮會面　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】談判工作恢復　拜登麥卡錫今白宮會面　一文看清最新進展（不斷更新）
【美國加息】美國周五公布PCE通脹料加速　鮑威爾料銀行問題紓緩加息壓力
【美國加息】美國周五公布PCE通脹料加速　鮑威爾料銀行問題紓緩加息壓力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款