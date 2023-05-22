【港股市況】恒指黑期跌31點　快手今放榜

美國總統拜登今日將與共和黨眾議院議長麥卡錫於白宮會面，恢復債務上限談判。恒指黑期跌31點，報19390點。快手 （01024） 今日放榜，市場預料首季虧損幅度大幅收窄。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：15】恒指黑期升69點，報19459點。

【08：40】恒指黑期跌31點，報19390點。

【08：37】【業績｜濠賭】銀娛首季經調整EBITDA升2.3倍至19.1億元 呂志和：疫情後通關及擴建第三期可創造900個新職位

【08：05】智雲健康 （09955） 宣布，公司創始人、 執行董事、首席執行官、董事會主席兼主要股東匡明於5月17日至19日在市場上以平均價格每股股份約7.86元收購公司合共27,800股普通股，斥資約21.85萬元。

【08：00】【大行看法】法巴譚慧敏：料港股短期繼續區間橫行 高息中特估可趁低吸納

【07：45】【Morning精點】美國債務上限談判工作恢復︱20多歲女子伏屍屯門蝴蝶灣

【07：30】上周五阿里巴巴ADR跌0.5%，百度ADR升1.2%，滙豐升0.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五先升後跌，道指早段曾升116點， 兩黨債務談判陷停滯， 拖累道指挫199點，最後道指跌109點或0.3%， 報33426點，納指跌30點或0.2%， 報12657點；標指跌6點， 報4191點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升20點 人幣彈至7.01（不斷更新）

編輯：姚卓然