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【業績｜濠賭】銀娛首季經調整EBITDA升2.3倍至19.1億元　呂志和：疫情後通關及擴建第三期可創造900個新職位

股市 08:37 2023/05/22

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【業績｜濠賭】銀娛首季經調整EBITDA升2.3倍至19.1億元　呂志和：疫情後通關及擴建第三期可創造900個新職位

銀娛 （00027） 稱農曆新年黃金周的業務展現出穩健的需求，首季淨收益為70.5億元，按年上升 72%，按季上升142%，經調整EBITDA為19.1億港元，按年升2.3倍，按季扭虧為盈。至3月底，公司持有現金及流動投資為287億元，淨現金為213億元。

第一季度，公司博彩收益總額為60.7億元，按年上升79%，按季上升 233%。中場博彩收益總額為49.3億元，按年上升86%，按季上升214%。轉碼博彩收益總額為7.94億元，按年上升40%，按季上升436%。角子機博彩收益總額為3.37億元，按年上升108%，按季上升227%。

澳門銀河第一季度淨收益為53.5億元，按年上升74%，按季上升192%；經調整EBITDA為18.5億港元，按年上升155%。第一季度因員工不足，以致只有大約 60%客房提供服務，而這些客房的入住率基本達 100%。 目前除了百老匯酒店外，現有度假城內所有客房均有員工服務並全面提供服務。

同時，澳門星際酒店第一季度淨收益為9.38億港元，按年上升121%，按季上升281%，經調整 EBITDA轉賺2.16億元。酒店入住率為 96%。至於澳門百老匯第一季度經調整 EBITDA 為虧損1,000萬元，對比去年同期為虧損1,700萬元有所收窄。

公司表示，隨著澳門在一月初重開，澳門的業務經歷了強勁的反彈。目前公司度假城內的所有崗位幾乎已全數填補。

路氹第三期方面，銀河國際會議中心和銀河綜藝館已順利試業，澳門銀河萊佛士和澳門安達仕酒店則計劃於今年稍後開幕，並繼續推進第四期工作。銀娛主席呂志和表示，展望第二季度，當更多設施投入使用，聘請更多員工，航空和船務的承載力得到提升，包括銀河國際會議中心、澳門銀河萊佛士和澳門安達仕酒店等新設施開幕，預計屆時將會見到更大增長。疫情後通關及擴建第三期，為本地人創造900個新職位。

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編輯：姚卓然

 

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