【業績｜濠賭】銀娛首季經調整EBITDA升2.3倍　呂志和：通關創造900個新職位

▲ 【業績｜濠賭】銀娛首季經調整EBITDA升2.3倍至19.1億元 呂志和：疫情後通關及擴建第三期可創造900個新職位

一如其他濠賭股受惠通關效應，銀河娛樂 （00027） 公布，首季淨收益為70.5億元，按年上升 72%，按季上升142%。銀娛上季經調整EBITDA為19.1億港元，按年升2.3倍，同時扭轉前三季虧損情況。至3月底，銀娛持有現金及流動投資為287億元，淨現金為213億元。

銀娛首季表現符市場預期，周一（22日）半日升1.5%，報52.8元，成交1.26億元。

旗艦物業「澳門銀河」首季只有60%客房可用

第一季度，公司博彩收益總額為60.7億元，按年上升79%，按季上升 233%。中場博彩收益總額為49.3億元，按年上升86%，按季上升214%。轉碼博彩收益總額為7.94億元，按年上升40%，按季上升436%。角子機博彩收益總額為3.37億元，按年上升108%，按季上升227%。

銀娛路氹項目「澳門銀河」單一貢獻集團97%EBITDA。不過，銀娛指出，項目受制於員工不足影響，首季只有大約60%客房提供服務，而提供服務的客戶入住率基本達100%，而目前除了百老匯酒店，度假村所有客房都能全面提供服務。

富瑞：關注恢復至2019年盈利的指標

富瑞最新報告指，至5月14日止的一周，澳門日均博彩收入約5億澳門元，較疫情前日均8.01億澳門元，不過該行指出，永利澳門 （01128） 管理層指，只要日均賭收增至5.8億澳門元，EBITDA已可恢復至2019年水平，會留意銀娛周一收市後分析員會議上的指引。

該行續視銀娛為行業首選，認為集團具備吸引的產品、淨現金充足和路氹第三期開幕利好，當中路氹第三期已於4月試業，料可進一步增加物業人流。該行現予銀娛目標價60元，估值較以往周期中期的企業價值相對EBITDA（EV/EBITDA）高出一個標準差。

路氹第三期銀河國際會議中心和銀河綜藝館已順利試業

銀娛表示，隨著澳門在一月初重開，澳門的業務經歷了強勁的反彈。目前公司度假城內的所有崗位幾乎已全數填補。

路氹第三期方面，銀河國際會議中心和銀河綜藝館已順利試業，澳門銀河萊佛士和澳門安達仕酒店則計劃於今年稍後開幕，並繼續推進第四期工作。

銀娛主席呂志和表示，展望第二季度，當更多設施投入使用，聘請更多員工，航空和船務的承載力得到提升，包括銀河國際會議中心、澳門銀河萊佛士和澳門安達仕酒店等新設施開幕，預計屆時將會見到更大增長。疫情後通關及擴建第三期，為本地人創造900個新職位。

相關文章：

【業績｜濠賭】澳博控股首季轉錄EBITDA盈利3100萬元 衛星場轉虧

【濠賭股】永利澳門照跌2% 首季虧損大幅收窄至4978萬美元 經營收益升一倍

【濠賭股】美高梅中國首季經調整物業EBITDAR轉賺1.7億美元 收益按年大增1.3倍

編輯：姚卓然

【開市追揸沽】聚焦債限談判進展 快手、美團業績前瞻