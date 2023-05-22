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【大行看法】渣打梁振輝：恒指或下試19000關　內銀股受惠國策具投資價值

股市 09:00 2023/05/22

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恒指5月首三個星期累跌444點或2.2%，雖然未見「五窮」，但上周平均成交額跌穿1000億元，顯示資金入市意慾偏低。渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝指，內地欠政策憧憬，料指數繼續在3月至今的區間，即19000至21000點之間爭持，中特估投資價值會略勝一籌。

梁振輝指，港股近期成交偏低，但內地經濟數據表現疲弱，市場對政策憧憬的概念降溫，加上A股走勢反覆，令港股欠上升動力。他認為在投資氣氛偏呆滯下，恒指短期或下試19000點水平，指數屆時將漸具吸引力，若美滙指數回落，將有助帶動氣氛改善。

他指出，中特估熱潮未完，在市況短綫呈悶局下，可留意與金融相關的中特估，因內地近期下調存款息率，目的也是要釋出流動性，令金融市場重新活躍，目標相對清晰，而且內銀股息率較高，值得跟進。基建股和電訊股雖然同樣高息，但他認為要有政策出台支持才能推動相關板塊。

此外，梁振輝認為經濟數據疲弱或令部份企業的盈利增長有下修憂慮，故對潛在盈利有機會上調的板塊較看好，當中以科技和消費類股份為主，前者雖然有AI概念搭配炒作，未見太大潛在升幅。反而五一黃金周顯示消費市度不俗，對中高價的非必需品有幫助。

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編輯：葉志偉

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