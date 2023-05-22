【大行看法】法巴譚慧敏：料港股短期繼續區間橫行　高息中特估可趁低吸納

法國巴黎銀行財富管理首席投資策略師譚慧敏坦言，環球基金經理年初至今一直低配中資股，但現時未見重新增持，反映資金對A股未有足夠信心。預期港股會繼續在19000點至21000點區間橫行，相信在區間底部會開始有支持。

她指出，內地上周公布的經濟數據未見突出，憧憬的刺激措施未有出台，觸發投資者對中國經濟復甦勢頭的關注。又認為地緣政治憂慮持續下，市況短期會持續在19000點附近上落。

騰訊 （00700） 和阿里巴巴 （09988） 上周公布季績後，股價不升反跌，譚慧敏認為大型科技股業績對辦，板塊久違地重現雙位數純利速度，故此對行業前景仍然正面，中綫具吸納價值。她又提到高息中特估主題未完，在市場未有新的催化劑下，內銀、內險和能源行業三大高息板塊回吐後可趁低吸納。

她補充，雖然內地服務業數據理想，但市場短線對經濟數據和前景過份悲觀，需要時間復原，但認為未來復甦勢頭步伐會持續，當局仍然會出台支持經濟的政策。此外，內地青年人失業率升至逾20%的紀錄新高，料中央將有政策和措施帶動經濟需求，以決定相關問題。

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編輯：葉志偉