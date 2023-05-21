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【港股足球】冠忠巴士旗下冠忠南區奪菁英盃　2比0贏理文（多圖）

股市 22:59 2023/05/21

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冠忠8年來首度於菁英盃奪冠，贏取12萬獎金。

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  • 冠軍獎金為12萬元，大會完賽後即場頒發支票。 ​​

本地足球賽事賽馬會菁英盃決賽，周六（20日）由冠忠南區及理文於旺角大球場上演，兩支球隊由本地老牌上市公司冠忠巴士 （00306） 及理文化工 （00746） 贊助。最終冠忠南區下半場憑7號外援球員史提芬·彭利拿（Stefan Figueiredo Pereira）射入兩球，以2比零勝出，冠忠8年來首度於菁英盃奪冠，贏取12萬獎金。

據大會公布，菁英盃決賽共錄2519人進場，創疫後新高，為2019年逾90%水平。

主營非專利巴士業務的冠忠巴士自2021年起因業務受疫情影響，暫停贊助冠忠南區，由主席黃良柏繼續以私人形式贊助。集團主席黃良柏周六現身球場表示，近年尋求贊助困難，球會預算不大，業務改善才考慮「加碼」，直言疫後經濟復常之路「有排」。

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記者：宋佩恩

港股 足球 南區 理文造紙（02314） 理文化工（00746） 冠忠巴士（00306）
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