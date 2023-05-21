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【網絡熱話】美團KeeTa周一在港開業、騎手App上周已「預早」湧現5星好評　「好多訂單」「我真的愛上了KeeTa」

Hot Talk 21:59 2023/05/21

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【美團攻港】美團KeeTa周一開業、騎手App上周已「預早」湧現5星好評　「好多訂單」」「我真的愛上了 KeeTa」

內地外賣龍頭美團 （03690） 周一（22日）早上8時正式在港插旗營業，旗下外賣員專用App KeeTa Rider 上周三（17日）登陸蘋果App Store，叫餐App Keeta也在周日（20日）登場。

雖然KeeTa正式上線送外賣，但多網民已神奇地率先蘋果App Store唱好KeeTa Rider App，有網民在上周四（18日）更未卜先知，揚言自己在上午10時至下午6時上線，賺到的送外賣費及福利足夠支撐自己整個月花費，同時有網民大讚Keeta Rider App 運作順利，訂單很多。

（如果你想賺快錢的話，一定要試試keeta rider。我通常早上 10 點左右出門，下午6點左右回家，錢及福利足以支撐我整個月。 當我想賺外快時，我會在周末和下雨天工作，因為（送餐費）會增加及獎勵。再加上我不喜歡拘泥於嚴格的工作時間表，每天我都在我選擇的時間工作，但仍然可以得到上線時間）

（每一個字都是真實的，我從不喜歡寫評論.....儘管我剛剛嘗試過後，我真的愛上了 Keeta。感謝 Keeta，我能夠快速高效地完成交付。 我絕對會向任何尋求可靠、用戶友好的送貨服務的人推薦 Keeta。）

營運順利及好多訂單！

有自稱「KeeTa大將軍」的網民大讚KeeTa Rider比對手 Foodpanda和Deliveroo更好，上線時間更靈活方便。另外一位「KeeTa好嘢」網民則稱，自己深深感受到每一次完成任務又自由又輕鬆，而美團客服細心專業及值得信賴。

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編輯：李哲毅

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