【復星賣產】復星甩售鑽石鑑定公司IGI 80%股份　帳面賺3倍、黑石近36億港元接貨

▲ 【復星系】復星國際旗下A股豫園悉售鑽石鑑定公司IGI 80%股份 作價4.55億美元、買家為黑石集團。

復星國際 （00656） 旗下A股豫園股份（滬：600655）宣布，以4.55億美元（約35.6億港元）出售鑽石鑑定公司IGI集團8成股權予黑石集團（BlackStone）。豫園股份稱，出售IGI股權有利財務業績，令公司聚焦重點發展戰略及重點項目，並為股東創造價值。復星國際持有豫園股份61.79%股權。

復星國際周一股價未受大刺激，股價現升0.8%，報5.25元。

持貨不足5年 復星國際帳面賺3倍

豫園股份今次分別出售IGI 比利時、IGI 荷蘭及IGI 印度，相當於IGI集團8成股權，另外持有IGI集團2成股權的IGI創辦人Lorie家族，也會轉讓IGI 集團股份予黑石集團。整項交易涉資約5.7億美元。

豫園股份在2018年9月收購IGI集團80%股權，當時作價約1.088億美元。是次出售股份帳面升幅逾3倍。

去年，豫園股份應佔IGI集團除稅前淨利潤為4722萬美元，按年增20.6%，而去年底止總資產和淨資產分別約為8322萬美元5902萬美元。

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編輯：李哲毅