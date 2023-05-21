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【復星系】復星國際旗下A股豫園悉售鑽石鑑定公司IGI 80%股份　作價4.55億美元、買家為黑石集團

股市 21:06 2023/05/21

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【復星系】復星國際旗下A股豫園悉售鑽石鑑定公司IGI 80%股份　作價4.55億美元、買家為黑石集團。

復星國際 （00656） 旗下A股豫園股份（滬：600655）宣布，以4.55億美元出售國際寶石學培訓及鑽石鑑定組織IGI集團8成股權予黑石集團（BlackStone），豫園股份稱，今次出售預計對財務業績有積極正面影響，有利公司進一步聚焦重點發展戰略及重點項目，並為股東創造價值。

豫園股份今次分別出售IGI 比利時、IGI 荷蘭及IGI 印度以沽出IGI集團8成股權，另外2成股權的少數股東會轉讓IGI 集團股份予黑石集團。復星系豫園股份在2018年9月收購IGI集團80%股權，去年豫園股份應佔IGI集團除稅前淨利潤為4722萬美元，按年增20.6%，而去年底止總資產和淨資產分別約為8322萬美元5902萬美元。

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編輯：李哲毅

港股 豫園股份（滬：600655） A股 復星國際（00656）
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