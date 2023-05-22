【中美科技戰】美光盤前跌逾6%　未能通過中國網絡安全審查遭停購　美國：無事實依據

▲ 【科技戰】美光未能通過網絡安全審查 美光產品遭停止採購

中國網信辦發布，網絡安全審查辦公室依法對美光（Micron 美：MU）公司在華銷售產品進行了網絡安全審查， 發現美光公司產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，對中國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響中國國家安全。

網絡安全審查辦公室依法作出不予通過網絡安全審查的結論。 按照《網絡安全法》等法律法規，國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。

美光在盤前交易時段跌6.2%，暫報63.93美元。

美國商務部最新回應指，將與內地直接接洽，以解決美光芯片交付限制，反對沒有事實依據的限制。美方續指，將與主要盟友和合作夥伴溝通，確保彼此協調，以解決中國行動對存儲芯片市場的影響。

美光上周創年內新高

美光上周五高見68.59美元，創今年高位，收報68.17美元。

美光為美國存儲芯片龍頭，應用產品涉及5G、汽車、DRAM、NAND 和固態硬盤技術領域、虛擬現實眼鏡，智能手錶、4K 電視和智能揚聲器、工業物聯網、移動產品，以及數據中心服務器。

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記者：譚志偉