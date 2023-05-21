▲ 【業績前瞻】美團5.25季績出爐 經濟復常刺激酒旅及到店復甦、外賣交易量續增

內地生活服務平台美團 （03690） 周四（25日）公佈首季業績，內地疫後經濟活動逐漸復常，到店餐飲、酒店旅遊等本地生活服務復甦，不過，市場關注美團與抖音競爭走勢，預計美團到店業務低佣金和營銷回贈措施或貫穿全年。

另外，美團美季餐飲外賣業務雖受新春騎手返鄉等影響，一度造成運力短缺，但2月中旬後恢復，預計首季外賣單量及單價仍錄增長，而新業務受惠經營效率持續向上，分部虧損繼續改善。

料美團首季轉錄經調整淨利

據彭博數據，市場料美團首季收入為574.82億元（人民幣，下同），按年增24.2%；淨虧損2.15億元，去年同期蝕57.03億元；經調整淨利19.34億元，去年同期蝕35.86億元。

花旗近周發表報告，預計美團首季核心本地商業收入為413億元，按年增21%，當中外賣業績收入287.7億元，按年增19%；到店業務收入91.8億元，按年增23.6%。花旗預計，美團次季收入增速加快至27.9%。報告提到，任何超出預期營收及利潤率表現均支持美團盈利預測及股價上行，又稱期待管理層在業績會分享樂觀次季指引，維持目標價211元及「買入」評級。

美團加強推廣開支 到店經營溢利率回落

野村則預計，美團首季外賣訂單按年增12%，每單單價按年增3%，帶動外賣業務經營溢利率達13%，按年增7個百分點，另外，內地經濟復常，預計美團首季到店收入按年升22%，然而美團期內加強推廣開支，料分部經營溢利率按年跌2個百分點至42%。

招商證券提到，春節下用戶、騎手返鄉及商戶提前歇業，美團1月外賣單量恢復較弱；但隨著2月以來外賣單量增速快速反彈，而中高客單訂單佔比增加，帶動客單價按年提升約2.5%至51.9元。招商證券認為，長遠而言，美團透過高單量密度及精細化運營，平衡履約體驗及成本，外賣業務壁壘仍然深厚。

大摩：對美團應戰抖音有信心 大和：低佣金率或持續至年底

抖音搶攻內地外賣及到店市場，大摩近周發表報告稱，對美團應對抖音挑戰具信心，相信盈利勝預期及批股憂慮消除，可成為股價向上的催化劑。大摩解釋，外賣准入門檻高企，美團正加強與商家、消費者及外賣員的聯繫，相信內地外賣市場會形成雙頭壟斷市場，而美團市佔率高達70%。

大和則預計，美團主打低佣金和營銷回贈，更強推薦演算法以抵禦同行競爭，料抖音到店GMV自新春後增長放緩。大和認為，美團低佣金率及回贈措施或持續至年底，全年酒店、旅遊及到店業務營運利潤率37%，按年回落9%。

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編輯：李哲毅