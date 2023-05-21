【美股一周前瞻】聚焦債務上限進展及通脹數據　料4月PCE指數微升至4.3%（附數據表）

美國財長耶倫早前警告美國可能最早在6月1日無錢支付所有政府開支，令債務上限問題成為上周焦點。總統拜登與眾議院院長麥卡錫經過多輪談判後仍未達成共識，預期拜登本周將會加緊與官員及政黨磋商，務求盡快達成協議，送交議會通過。

麥卡錫表明拜登由七國集團（G7）峰會回國前，雙方無法達成協議，故拜登聽取白宮滙報後，計劃從乘坐「空軍一號」從日本回國途中，與眾議院議長麥卡錫就債務上限和預算談判通話。



但雙方現時仍各執一詞，麥卡錫表示白宮方面談判誠意不足，而且不斷作出變卦，現時重新希望明年可以增加支出。拜登則坦言共和黨提出的條件不能接受，甚至表示正在研究憲法第14條修正案，以取消債務上限，但問題是能否可及時使用，以防止違約。

安永首席經濟學家Gregory Daco表示，出現債務違約將引發比2007至2009年更嚴重的衰退，投資者可能會拋售甚至永久減持美國國債，令其價值下降，同時擾亂全球短期美元債務流動，數額或達數萬億美元，而且債價下跌將會重創銀行和企業的資產負債表，屆時如何為持有美債的銀行和企業提供營運資金亦變得相當重要。

另一方面，美國本周亦會公布4月個人消費支出物價（PCE）指數，料會較3月微升0.1個百分點至4.3%，期內核心PCE則會維持4.6%。達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan）早前表明核心PCE是聯儲局首選的通脹數據點，故該數據走勢屆時將舉足輕重。

此外，聯儲局周四（25日）亦會公布5月份的議息會議紀錄。

本周美國重點數據一覧 日期 項目 預測 前值 05/23 5月標普全球美國製造業PMI初值 50 50.2 5月標普全球美國服務業PMI初值 52.5 53.6 4月新屋銷售 66.3萬間 68.3萬間 05/24 MBA貸款申請指數 - 5.7% 業績：盤後- 英偉達（美：NVDA） 05/25 首次申請失業救濟金人數 24.8萬 24.2萬 連續申領失業救濟金人數 180萬 179.9萬 美國首季GDP修正值（按季） 1.1% 1.1% 4月未完成交易房屋（按月） 1% -5.2% 5月堪薩斯城聯邦製造業指數 -12 -10 聯儲局公布議息會議紀錄 業績：盤後- 好市多（美：COST） 05/26 4月個人收入（按月） 0.4% 0.3% 4月個人支出（按月） 0.3% 0% 4月PCE指數（按年） 4.3% 4.2% 4月核心PCE指數（按年） 4.6% 4.6% 4月批發庫存初值（按月） 0.1% 0% 5月密歇根大學市場氣氛終值 58 57.7

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編輯：葉志偉