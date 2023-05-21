▲ 【灣區氫經濟】大學固態製氫初創項目 獲煤氣公司戰略投資

中華煤氣 （00003） 公布，理工大學夥拍深圳大學成立初創公司，研發新一代固態製氫氣系統，獲中華煤氣戰略投資及提供合作機會，有望成大灣區「氫經濟」引擎。深圳大學土木與交通工程學院助理教授陳彬表示，每立方氫生產成本約3元，固態氫氣系統可降至1.6元，由於原材料未有採用貴金屬，降低成本。團隊目標於兩年內做到製氫系統大規模量產，壽命達過萬小時，成本降低三分之一。

初創團隊早前3月於煤氣公司與國家電投聯合主辦的第二屆「TERA-Award 智慧能源創新大賽」獲得銅獎，故獲得煤氣公司集團旗下的港華能源研究院與其簽訂戰略合作，成為研究院的前期孵化項目。

陳彬表示，港華能源研究院除了提供資金，讓團隊可買更好研發設備，提供應用場景，如光伏電站，加快產品落地。

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記者：宋佩恩