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【英國王室】安德魯拒搬離豪華小屋 查理斯無能為力

環球社會熱點 08:05 2023/05/22

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英王查理斯（King Charles III）一直希望削減王室開支，據報他早前已要求弟弟安德魯王子（Prince Andrew）搬離他現時居住的王室豪華小屋（Royal Lodge）。但英媒引述消息人士指，安德魯拒絕搬離豪華小屋，而查理斯對此亦無能為力。

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此前有報道指，王儲威廉王子（Prince William）夫婦希望搬入豪華小屋。白金漢宮已要求，安德魯搬至哈里王子（Prince Harry）夫婦此前居住的浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）。

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不過由於當時是以安德魯的名義簽訂豪華小屋租約，而非英國王室，所以查理斯對安德魯拒絕搬出亦無計可施。

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安德魯在2003年簽訂長期租約，英媒《泰晤士報》引述消息人士指，租約仍有80至90年才會屆滿。所以現時唯一可以令安德魯搬離王室豪華小屋的方法，是得到安德魯的同意。

《每日郵報》亦引述安德魯身邊消息人士指摘查理斯，指查理斯應該用更加體面的方式處理，如向安德魯表示威廉希望入住該處住所，以達成雙方都可接受的方案。

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責任編輯：李俊儀

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