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西班牙女王儲與荷蘭公主高中畢業 就讀英私校為王室搖籃

環球社會熱點 19:10 2023/05/21

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西班牙女王儲萊奧諾公主（Princess Leonor）與荷蘭亞歷克西婭公主（Princess Alexia）周末出席高中畢業典禮，兩國王室都專程訪英見證。原來兩名公主就讀有「王室搖籃」之稱的英國私立名校大西洋學院（Atlantic College），不少歐洲王室成員均為該校校友。

杜魯多模仿韓星「禮儀腿」獲韓媒讚溫暖 加媒狠批失禮 【下一頁】

西班牙王室上周六（20日）發布多張照片，顯示身穿紅色連身裙的萊奧諾手拎畢業證書，與父親西班牙國王費利佩六世（King Felipe VI）、母親王后萊蒂西亞（Queen Letizia）及妹妹蘇菲亞公主（Infanta Sofía）合照。

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西班牙國王夫婦展現燦爛的笑容，似乎對長女順利畢業表現欣慰。

澤連斯基晤各國領袖 G7重申支持烏克蘭 【下一頁】

萊奧諾2021年入讀大西洋學院，該校位於英國威爾斯（Wales），是一家教授國際文憑大學預科課程（IBDP）的私立學校，每年學費6.7萬英鎊（約65.2萬港元）。

不少王室成員及名人均為大西洋學院校友，包括荷蘭國王威廉亞歷山大（King Willem-Alexander）、比利時女王儲伊利沙伯公主（Princess Elisabeth）、約旦公主Princess Raiyah bint Hussein。

荷蘭王室也於Instagram發布照片，顯示身穿白色套裝的亞歷克西婭與父母荷蘭國王威廉亞歷山大和王后麥西瑪（Queen Maxima）出席大西洋學院畢業禮的合照。

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責任編輯：鄭錦玲

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