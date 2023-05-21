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【中資電訊股】中移動5G上客量增958萬戶　一文看清中資電訊商4月數據

股市 19:26 2023/05/21

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【中資電訊股】中移動5G上客量增958萬戶　一文看清中資電訊商4月數據

中移動  （00941）  、聯通  （00762）  及中國電信  （00728）  三大中資電訊商公布4月份上客量。5G套餐用戶方面，中移動增957.5萬，中電信增402萬戶，聯通增323.1萬戶。

中移動4月移動業務客戶總數近9.83億戶，4月淨增2.5萬戶，而5G套餐客戶有6.99億戶；有線寬帶業務客戶總數逾2.8億戶，4月淨增189.1萬戶。

中電信4月份移動用戶達4億戶，當月淨增149萬戶；當中5G套餐用戶達2.87億戶；有綫寬帶用戶數達1.85億戶，當月淨增82萬戶，固定電話用戶數逾1.04億戶，當月淨減40萬戶。

聯通4月份「大聯接」用戶累計9.09億戶，按月增914.6萬戶。5G套餐用戶累計2.27億戶；物聯網終端連接累計4.2億戶，按月增840萬戶。

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【中資電訊股】中移動擁7億5G套餐客戶　一文看清內地電訊商3月數據

記者：宋佩恩

港股 電訊商 中國移動（00941） 中國聯通（00762） 中國電信（00728） 中國電信 中電 中資電訊股 中國
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