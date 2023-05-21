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【美團攻港】美團「KeeTa」周一攻港　旺角、大角咀成試點　迎新送300元優惠券

股樓投資 18:00 2023/05/21

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美團（03690）外送服務品牌KeeTa將於周一（22日）早上隨餐廳營業正式投入服務，首階段試點為旺角及大角咀，預計至年底覆蓋整個香港。

美團KeeTa正式登陸香港，隨即推出「十億激賞」計劃吸客，包括餐飲優惠及免運費等，每位註冊新用戶將獲得價值300 元優惠券。同時，KeeTa亦將為合作餐廳帶來流量及營銷資源支援。

 

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KeeTa 首批合作餐廳包括麥當勞、美心、KFC、吉野家、Pacific Coffee 等，同時涵蓋華御結、鴻福堂、南記粉麵、心粥館、堅信號、吃茶三千等本地熱門餐廳。亞洲國際餐飲集團旗下的意樂餐廳、百分百餐廳、牛奶冰室等的合作亦在商談中，未來更多餐廳將進駐。

 

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撰文 : 蔡子俊

美團－W（03690） 餐飲 服務

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