【美團攻港】美團「KeeTa」周一攻港　旺角、大角咀成試點　迎新送300元優惠券

美團（03690）外送服務品牌KeeTa將於周一（22日）早上隨餐廳營業正式投入服務，首階段試點為旺角及大角咀，預計至年底覆蓋整個香港。

美團KeeTa正式登陸香港，隨即推出「十億激賞」計劃吸客，包括餐飲優惠及免運費等，每位註冊新用戶將獲得價值300 元優惠券。同時，KeeTa亦將為合作餐廳帶來流量及營銷資源支援。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

KeeTa 首批合作餐廳包括麥當勞、美心、KFC、吉野家、Pacific Coffee 等，同時涵蓋華御結、鴻福堂、南記粉麵、心粥館、堅信號、吃茶三千等本地熱門餐廳。亞洲國際餐飲集團旗下的意樂餐廳、百分百餐廳、牛奶冰室等的合作亦在商談中，未來更多餐廳將進駐。

同場加映【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

同場加映【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機