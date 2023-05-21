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【香港經濟】陳茂波：香港具美食經濟機遇　帶動貨物出口及訪客量

宏觀解讀 18:09 2023/05/21

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【香港經濟】陳茂波：香港具美食經濟機遇　帶動貨物出口及訪客量

財政司司長陳茂波到訪中華廚藝學院後表示，看好香港作為「美食之都」，具「美食經濟」機遇，可為年青人提供更多發展機會。陳茂波表示，現代經濟體系裏，飲食是重要服務業一環，帶動貿易、零售及旅遊行業，產業鏈亦包括耕種養殖、食材採購、運輸物流、餐飲服務和營銷推廣。豐富、具特色的飲食文化體驗，往往可以帶動本地的消費和出行，可刺激貨物出口和訪客量。

對於本地人才培育展望，陳茂波認為府必須加強培訓本地人才，特別是提升跨領域技能的職前及在職培訓，為有志尋索新方向、邁進新賽道的年青人提供更多機會及幫助；也為希望透過學習新技能、提升競爭力和收入的人士提供更多上進的選擇。職專教育及多元培訓，有助增強整體勞動力的水平和學習能力，也有利於生產力的提升。職業訓練平台可讓學員、僱主、潛在客戶及市場更好對接和合作，在香港推動經濟轉型並朝高質量發展之際，職專學習和訓練絕對有更大的發展空間。

陳茂波強調，人才的培育和多元出路支持本港經濟高質量發展的要素，除了讓年青人能實踐自我、發揮潛能外，更同時匯聚創造力和拼勁為不同經濟環節增添新力量。充裕的人才供應是社會經濟持續發展的關鍵，加強人才培育、提升整體勞動力的技能水平更是維持生產力和創造力的根本。人工智能、大數據和機械人等的科技變革，雖然衝擊著傳統工序和職位，但另一方面也帶來新機會。

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記者：宋佩恩

https://dynamic.hket.com/article/Rbkv

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