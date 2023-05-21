杜魯多模仿韓星「禮儀腿」獲韓媒讚溫暖 加媒狠批失禮

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）上周到南韓作國事訪問，更入鄉隨俗模仿南韓男星的「禮儀腿」，劈開雙腿與南韓國會議長金振杓合照。韓媒大讚杜魯多遷就他人身高的暖男舉動，但加媒卻狠批杜魯多行徑失禮。

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杜魯多在日本出席七大工業國集團（G7）峰會前，到訪南韓紀念兩國建交60周年，並確定兩國簽署價值數十億元的電池工廠合同。

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身高188厘米的杜魯多外訪期間和多名南韓官員合照，包括金振杓。由於金振杓身高只得170厘米，較杜魯多矮近20厘米。杜魯多為拉進兩人的身高差距，合照時展現「禮儀腿」劈腿而立。

兩腿分開站立的動作在南韓被稱為「禮貌腿」，杜魯多舉措亦獲得了南韓媒體普遍稱讚。《朝鮮日報》形容情景暖心。南韓YTN電視台亦指，杜魯多的動作顯示他關懷的心態。

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但當消息傳回加拿大後，加媒的反應卻截然不同。加拿大國內保守派刊物True North指，部分國民指摘杜魯多在外的行為再度令加拿大難堪。

杜魯多到訪南韓期間曾與南韓總統尹錫悅交流，指兩國需進一步合作，但同時指兩國在保障兒童權益和促進性別平等方面仍有差異。

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責任編輯：李俊儀