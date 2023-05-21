  • 30°C
香港時間 : 2023521日 (週日) 19:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

杜魯多模仿韓星「禮儀腿」獲韓媒讚溫暖 加媒狠批失禮

環球社會熱點 18:37 2023/05/21

分享：

分享：

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）上周到南韓作國事訪問，更入鄉隨俗模仿南韓男星的「禮儀腿」，劈開雙腿與南韓國會議長金振杓合照。韓媒大讚杜魯多遷就他人身高的暖男舉動，但加媒卻狠批杜魯多行徑失禮。

澤連斯基晤各國領袖 G7重申支持烏克蘭 【下一頁】

杜魯多在日本出席七大工業國集團（G7）峰會前，到訪南韓紀念兩國建交60周年，並確定兩國簽署價值數十億元的電池工廠合同。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

身高188厘米的杜魯多外訪期間和多名南韓官員合照，包括金振杓。由於金振杓身高只得170厘米，較杜魯多矮近20厘米。杜魯多為拉進兩人的身高差距，合照時展現「禮儀腿」劈腿而立。

兩腿分開站立的動作在南韓被稱為「禮貌腿」，杜魯多舉措亦獲得了南韓媒體普遍稱讚。《朝鮮日報》形容情景暖心。南韓YTN電視台亦指，杜魯多的動作顯示他關懷的心態。

多倫多市長選舉收逾百份報名  包括一隻狗 【下一頁】

但當消息傳回加拿大後，加媒的反應卻截然不同。加拿大國內保守派刊物True North指，部分國民指摘杜魯多在外的行為再度令加拿大難堪。

杜魯多到訪南韓期間曾與南韓總統尹錫悅交流，指兩國需進一步合作，但同時指兩國在保障兒童權益和促進性別平等方面仍有差異。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

迪士尼《星戰》體驗酒店開幕僅逾一年 今年9月關閉
2023/05/20
迪士尼《星戰》體驗酒店開幕僅逾一年 今年9月關閉
英國名廚Jamie Oliver後繼有人 12歲大仔教煎奄列展大廚功架
2023/05/20
英國名廚Jamie Oliver後繼有人 12歲大仔教煎奄列展大廚功架
【SATs】英學能測驗閱讀卷有幾深？即睇試題刁鑽位
2023/05/19
【SATs】英學能測驗閱讀卷有幾深？即睇試題刁鑽位
英青年TikTok拍片 挑戰隨機闖陌生人屋企（有片）
2023/05/19
英青年TikTok拍片 挑戰隨機闖陌生人屋企（有片）
英鐵路工人6月2日再罷工 英格蘭足總盃決賽前夕
2023/05/19
英鐵路工人6月2日再罷工 英格蘭足總盃決賽前夕

你可能感興趣

迪士尼《星戰》體驗酒店開幕僅逾一年 今年9月關閉
15:07 2023/05/20
迪士尼《星戰》體驗酒店開幕僅逾一年 今年9月關閉
英國名廚Jamie Oliver後繼有人 12歲大仔教煎奄列展大廚功架
08:05 2023/05/20
英國名廚Jamie Oliver後繼有人 12歲大仔教煎奄列展大廚功架
【SATs】英學能測驗閱讀卷有幾深？即睇試題刁鑽位
18:05 2023/05/19
【SATs】英學能測驗閱讀卷有幾深？即睇試題刁鑽位
網絡熱話 外交 杜魯多 加拿大 南韓 尹錫悅 媒體

上一篇文章

【俄烏戰爭】拜登會唔澤連斯基 美軍援加碼29億 允盟國供F-16戰機（第二版）

下一篇文章

Instagram文字版最快6月面世 與Twitter競爭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【SATs】英學能測驗閱讀卷有幾深？即睇試題刁鑽位
【SATs】英學能測驗閱讀卷有幾深？即睇試題刁鑽位
英青年TikTok拍片 挑戰隨機闖陌生人屋企（有片）
英青年TikTok拍片 挑戰隨機闖陌生人屋企（有片）
意大利水災釀最少9死 F1取消分站賽事
意大利水災釀最少9死 F1取消分站賽事
64歲外國男鬧便利店收銀死板 不滿買酒要驗證年齡（有片）
64歲外國男鬧便利店收銀死板 不滿買酒要驗證年齡（有片）
【俄烏戰爭】美料支持盟友 烏軍訓練F-16戰機
【俄烏戰爭】美料支持盟友 烏軍訓練F-16戰機
【俄烏戰爭】澤連斯基晤拜登 否認烏東重鎮失守（持續更新）
【俄烏戰爭】澤連斯基晤拜登 否認烏東重鎮失守（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款