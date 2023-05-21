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【美團攻港】外賣App KeeTa周一啟動旺角送餐、主打60蚊一人外賣　新用戶送300元優惠、目標年底覆蓋全港

股市 17:31 2023/05/21

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【美團攻港】外賣App KeeTa周一啟動旺角送餐、主打60蚊一人外賣　新用戶送300元優惠、目標年底覆蓋全港

內地過江龍外賣平台美團 （03690） 周一（22日）正式攻港營業，首階段試點為旺角及大角咀，預計至年底覆蓋整個香港，美團KeeTa隨著推出「十億激賞」計劃極力吸客，當中當中包括餐飲優惠、免運費等，同時，KeeTa亦將為合作餐廳帶來流量及營銷資源支援。

外賣平台再度進入三國大混戰，德國Foodpanda、英國Deliveroo戶戶送，及內地美團KeeTa近日宣布各項優惠互相應戰。美團KeeTa稱，每位註冊新用戶將獲得價值300元優惠券，折扣獎賞包括超值專區優惠券、「額滿」優惠券、免運費券等。

麥當勞、美心、KFC成首批合作餐廳

KeeTa首批合作餐廳包括麥當勞、美心、KFC、吉野家、Pacific Coffee等，同時涵蓋華御結、鴻福堂、南記粉麵、心粥館、堅信號、吃茶三千等本地餐廳。KeeTa目前正與亞洲國際餐飲集團旗下的意樂餐廳、百分百餐廳、牛奶冰室等商談合作，更多餐廳即將進駐。

KeeTa開張初期搶攻一人外賣市場，KeeTa稱，App中，不少餐品最低消費金額僅為50至60元，KeeTa App首頁推出「一人飯堂」專頁，專門推出的一價全包式（包含餐費和運費）外賣套餐專區，旨在解決香港外賣市場運費及最低消費門檻高昂的問題，以滿足本地食客對於一人外賣的需求，專區內多以高性價比食品為主，加上運費只需60元就能「嗌到餐」。

推出「準時保」 超時即送補償

此外，KeeTa推出「準時保」政策，為超時外賣埋單。該產品主要用於解決香港外賣送達不準時的問題，保障消費者用餐體驗。用戶下單後即可獲得準時保服務，毋需為該保險服務支付任何費用，全部費用將由KeeTa承擔。

根據規則，當用戶訂單實際送抵時間超出預計最遲時間15分鐘後，KeeTa將針對符合條件的訂單補償不同金額、無任何使用門檻的優惠券，補償優惠券會於約24小時內自動送出。

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記者：李哲毅

港股 美團－W（03690） 網購平台 Deliveroo foodpanda
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