Instagram文字版最快6月面世 與Twitter競爭

《彭博社》引述消息人士報道，社交平台Instagram將推出一款文字版應用程式，和Twitter競爭。報道亦指，Instagram母企Meta正與部分內容創作者及意見領袖（KOL）合作，開放新社交平台，最快或於6月推出。

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美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）社會及影響力市場學教授Lia Haberman，在社交平台Twitter貼出圖片。圖片顯示Instagram文字版雖然是獨立程式，但用戶仍能連接Instagram原有帳戶，只需在應用程序上點擊一下就可關注所有已在Instagram上關注的對象。

Lia Haberman認為，新款應用程式或將能吸引部分希望棄用Twitter的人士。她貼出的截圖亦顯示，另一社交平台Mastodon的用戶在使用Instagram的新程式時，亦無需創建新帳戶。

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Lia Haberman指，用戶在新款程式發表帖文亦可附上圖片，但帖文字數上限為500字。

電動車Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）去年10月收購Twitter後，大幅修改平台規則，引來許多用戶不滿。美國調查機構皮尤研究中心（Pew Research Center）調查數據顯示，自馬斯克收購平台後，Twitter最活躍用戶的互動頻率下降25%。

該研究更發現，過去一年有使用Twitter的美國人中，多達6成受訪者表示已停用該平台，而25%的受訪者表示一年後或不會再使用該平台。

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責任編輯：李俊儀