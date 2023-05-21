【俄烏戰爭】俄稱佔領巴赫穆特 澤連斯基否認失守

俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納集團」（Wagner Group）早前聲稱，成功佔領烏克蘭東部城市巴赫穆特（Bakhmut）。烏軍否認瓦格納説法，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）也否認巴赫穆特失守。

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瓦格納主導俄軍於巴赫穆特的攻勢，該組織首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）上周六（20日）表示，部隊已將烏克蘭人趕出市內最後一個建築區。

俄羅斯國防部發表聲明，指已經完成解放巴赫穆特。俄軍是次拿下巴赫穆特，也是過去大半年以來取得的首次重大勝利。

不過烏克蘭副防長Ganna Malyar同日否認巴赫穆特失守，指當地仍處於激戰且情況危急，烏軍仍控制當地部分工業和基礎設施。

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澤連斯基正於日本廣島出席七大工業國集團（G7）峰會，被問及巴赫穆特現在是否已由俄軍控制。

澤連斯基稱他認為不是，但指巴赫穆特一切已被摧毀，只留在大家心中，又形容這是一場悲劇。澤連斯基發言人其後於社交媒體重申，澤連斯基沒有證實巴赫穆特失守。

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責任編輯：鄭錦玲