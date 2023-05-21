【俄烏戰爭】拜登會唔澤連斯基 美軍援加碼29億 允盟國供F-16戰機（第二版）

美國總統拜登（Joe Biden）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日（21日）會面後，宣布美國對烏的新一輪軍援，包括彈藥、大砲、裝甲車及軍事訓練等，總值約3.75億美元（約29.4億港元）。共同社報道，拜登會上亦向澤連斯基表示，同意歐洲盟國向烏提供F-16戰機。

美料支持盟友 烏軍訓練F-16戰機 【下一頁】

澤連斯基上周六（20日）抵達日本，現身七國集團（G7）峰會，G7亦在公告中重申支持烏克蘭。

G7上周六發表領袖聯合公報，指俄羅斯發起的侵略戰爭對全世界造成威脅，違反國際社會基本規範，重申支持烏克蘭實現全面、公正且持久的和平。外界料周日會議中，G7將會商討俄烏戰爭局勢。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）形容，是次G7峰會是說服巴西和印度等新興大國支持烏克蘭的機會。他指澤連斯基是次外訪，將會帶來改變。

G7峰會三大焦點：核武、俄烏戰爭、應對中國 【下一頁】

曾經呼籲停火但未譴責俄羅斯的印度總理莫迪（Narendra Modi），上周六在兩人會面期間表示，他明白烏克蘭民眾正面對的痛苦，他和印度會竭盡所能解決問題。

澤連斯基對會晤感到鼓舞，相信印度將參與恢復國際秩序的工作。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則指，G7正試圖孤立俄羅斯和中國。他形容公報已證實G7不但希望在戰場上擊敗俄羅斯，更是將俄羅斯視為地緣政治競爭對手消滅。

他指目前在G7峰會上討論並通過的決定，都旨在雙重遏制俄羅斯和中國。

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責任編輯：李俊儀