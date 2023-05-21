外區綠表客想買三房增生活空間　528萬買天盛苑企理裝修戶

祥益地產黃文樂表示，天水圍天盛苑K座中層2室，實用面積650平方呎，三房兩廳連套廁。日前獲外區綠表客垂青，據了解，新買家有感原居所空間不足，故一直物色三房單位及交通方便的樓盤。鍾情上述屋苑鄰近鐵路站，加上單位為三房間隔有套廁，每位家庭成員均擁私人空間，以及內籠附有企理裝修，而且原業主叫價由530萬累減12萬，新買家遂便決定以518萬(居二市場價)購入，以實用面積計算呎價為7,969元，屬市場價成交。

原業主於2010年以約94.2萬(居二市場價)購入單位，是次轉手帳面獲利約高達423.8萬，升值逾4倍。

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