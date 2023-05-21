瑜一•天海首2小時已速沽48伙　有買家斥逾3100萬買平台特色戶

由華懋集團及港鐵公司攜手呈獻、何文田站瑜一•天海，今日進行首日銷售，大批準買家於早上陸續到場排隊等候報到，場面熱鬧。

華懋集團銷售總監封海倫小姐表示，瑜一•天海今天進行首日推售，市場反應熱烈，當中不少曾在第IB期及IC期入票的向隅客亦再度入票，今次均能買入心頭好。A組時段已速獲認購15個單位，成交最高金額為3房1套連儲物室平台特色單位，涉資逾3100萬。項目開售首2小時已速沽48伙，反應熱烈，各種戶型單位均備受追捧。

另外，乘瑜一•天海開售之勢，瑜一第IC期今早亦連環再錄兩宗成交，於10天內連沽9伙，套現逾1.54億元。最新成交單位為第5B座21樓F單位，屬兩房戶型，實用面積521平方呎，成交價1518.52萬元，折實呎價約29,146元。另一成交單位為第5A座25樓B單位，屬兩房連儲物室戶型，實用面積576平方呎，成交價1875.1萬元，折實呎價約32,554元。項目第IB期及第IC期自今年3月開售以來已累積沽出356伙，佔可售單位逾90%，套現逾61億元。

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