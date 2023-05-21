宇晴軒中層兩房戶放租數天即獲租出　家庭客斥1.78萬元承租

香港置業首席高級營業經理黃銘傑表示，宇晴軒毗鄰港鐵荔枝角站，交通方便，不乏租客追捧。宇晴軒1座中層E室，實用面積約447平方呎，屬兩房間隔，向北。黃銘傑稱，業主以約1.95萬元放租約數天後吸引區內客洽詢，經議價後減價以1.78萬元承租，實用呎租約39.8元。據悉，新租客為家庭客，心儀單位新潔，而且採光度充足，故睇樓1次後即決定承租。

資料顯示，業主在2020年10月以約805萬元購入上述物業，享約2.9厘租金回報。

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