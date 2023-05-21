見入市態度趨審慎　業主決斷減價40萬　700萬沽朗晴居三房

中原地產王勤學表示，受加息影響，買家對入市變得審慎猶豫，二手樓市交投沉寂，部份業主大幅減價沽貨。元朗朗晴居1座中層H室，實用面積739平方呎，三房套房間隔，開價740萬元，大減40萬元或5.4%，以700萬元沽出，實用呎價9472元。

王勤學表示，買家為首置人士，有感單位闊落實用，見業主擴大減幅，故購入自用。原業主則於2007年8月以185萬元買入單位，持貨16年轉售，帳面獲利515萬元，升值2.8倍。

延伸閲讀【有相睇】都會駅海景四房以1523萬獲承接 持貨9年升值三成【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

同場加映【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機