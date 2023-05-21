  • 31°C
香港時間 : 2023521日 (週日) 14:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

見入市態度趨審慎　業主決斷減價40萬　700萬沽朗晴居三房

股樓投資 14:16 2023/05/21

分享：

分享：

中原地產王勤學表示，受加息影響，買家對入市變得審慎猶豫，二手樓市交投沉寂，部份業主大幅減價沽貨。元朗朗晴居1座中層H室，實用面積739平方呎，三房套房間隔，開價740萬元，大減40萬元或5.4%，以700萬元沽出，實用呎價9472元。

王勤學表示，買家為首置人士，有感單位闊落實用，見業主擴大減幅，故購入自用。原業主則於2007年8月以185萬元買入單位，持貨16年轉售，帳面獲利515萬元，升值2.8倍。

延伸閲讀【有相睇】都會駅海景四房以1523萬獲承接 持貨9年升值三成【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

同場加映【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

同場加映【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

朗晴居 元朗 中原地產 二手市場

上一篇文章

宇晴軒中層兩房戶放租數天即獲租出　家庭客斥1.78萬元承租

下一篇文章

區內退休人士鍾情屋苑環境寧靜　382萬一筆過買新圍苑兩房
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
珺瓏灣開放式戶傳290萬沽　不足4年跌價120萬　帳蝕三成
珺瓏灣開放式戶傳290萬沽　不足4年跌價120萬　帳蝕三成
【新品情報】成「雪糕群組」熱話 惠康 x KOKUAJI聯手硏發UCC咖啡雪糕 試食價$55三杯
【新品情報】成「雪糕群組」熱話 惠康 x KOKUAJI聯手硏發UCC咖啡雪糕 試食價$55三杯
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款