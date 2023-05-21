區內退休人士鍾情屋苑環境寧靜　382萬一筆過買新圍苑兩房

祥益地產黃文樂表示，屯門居屋新圍苑C座高層5室，實用面積401平方呎，兩房一廳，日前獲區內退休人士垂青。該買家鍾情單位客廳及房間均擁翠綠山景，加上原業主願意調整價格，減價8萬，而且屋苑環境寧靜舒適，周遭配套設施相當完善，上述買家遂便決定由租轉買，以382萬(自由市場價) 並一筆過付款購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為9526元，屬市場價成交。

原業主於2005年以約69.8萬(自由市場價)購入單位，是次轉手帳面獲利約高達312.2萬，單位升值逾4倍易手。

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