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區內退休人士鍾情屋苑環境寧靜　382萬一筆過買新圍苑兩房

股樓投資 13:53 2023/05/21

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祥益地產黃文樂表示，屯門居屋新圍苑C座高層5室，實用面積401平方呎，兩房一廳，日前獲區內退休人士垂青。該買家鍾情單位客廳及房間均擁翠綠山景，加上原業主願意調整價格，減價8萬，而且屋苑環境寧靜舒適，周遭配套設施相當完善，上述買家遂便決定由租轉買，以382萬(自由市場價) 並一筆過付款購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為9526元，屬市場價成交。

原業主於2005年以約69.8萬(自由市場價)購入單位，是次轉手帳面獲利約高達312.2萬，單位升值逾4倍易手。

延伸閲讀【有相睇】都會駅海景四房以1523萬獲承接 持貨9年升值三成【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

新圍苑 居屋 屯門 祥益地產 二手市場

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見入市態度趨審慎　業主決斷減價40萬　700萬沽朗晴居三房

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兆禧苑租客原單位無法續租　每月一萬轉租同屋苑另一間兩房
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