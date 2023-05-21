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兆禧苑租客原單位無法續租　每月一萬轉租同屋苑另一間兩房

股樓投資 12:59 2023/05/21

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祥益地產黃慶德表示，屯門居屋兆禧苑日前錄得一宗租賃成交個案，是次租客為同屋苑租客，由於原住所無法續租，因此需物色周邊租盤，該單位之租金回報率達2.8厘。

黃氏稱，上述所錄成交單位為E座高層15室，實用面積415呎，兩房一廳。日前獲同屋苑租客承租。該租客鍾情上述單位與原居所屬「樓上樓下」，搬遷方便及不用重新適應附近環境，而且內籠企理，加上業主減租500元，租客有感租金符合預算，遂便決定以月租1萬元承租單位，平均呎租為24.1元。並預繳一年租金，涉資12萬元。

延伸閲讀【有相睇】都會駅海景四房以1523萬獲承接 持貨9年升值三成【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

居屋 屯門 兆禧苑 祥益地產 二手市場

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