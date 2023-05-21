海典居海景三房1488萬售　持貨25年帳面獲利929萬

世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山海典居6座高層A室，實用面積947平方呎，屬三房一套2廳連工人房間隔，座向西北，望海景，單位原叫價1,500萬元，放盤1個月，調整售價至1,488萬元成交，實用面積呎價15,713元。

據了解，原業主於1998年6月購入上址，當時作價559萬元，持貨25年至今沽售，帳面獲利929萬元，單位期內升值1.6倍。

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