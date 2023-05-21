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【科技創新】新經濟下企業突圍關鍵　善用技術助品牌說故事

14:00 2023/05/21

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近日ChatGPT等生成式人工智能狂潮出現，Gusto Collective執行合夥人張永隆透露，團隊數年前已開始探索，藉此提升內部團隊的工作效率及開發新項目。（曾耀輝攝）

在ChatGPT等生成式人工智能（AI）技術的狂潮下，未來職場以至經營企業等層面，也將掀起變革。

品牌科技（BrandTech）集團Gusto Collective執行合夥人張永隆（Lucas）認為，應用生成式AI已是大勢所趨，惟「單純做一類科技未必最有趣」。因此，需要更加實際的策略，思考如何在科技層面與創意融合，打造具感染力及影響力的客戶體驗，企業才能成功在新經濟形態下突圍。

年僅28歲的張永隆早前曾投身投資銀行分析師、投資經理、戰略顧問工作。在2019年更成為創業家，為AR及VR技術初創公司26Hz Technologies的共同創辦人，該初創於2020年被Gusto Collective收購。

策劃《明日戰記》NFT與手遊

在2021年，Lucas被任命為執行合夥人，並負責領導該集團在香港的業務發展，帶領團隊策劃不同創新項目。

例如去年就為古天樂監製兼主演的電影《明日戰記》策劃NFT項目及手機遊戲，創造獨家內容及為用戶帶來新體驗，增強影視IP的影響力。早前在香港國際影視展上，他亦有獲邀出席分享。

Lucas強調，「Storytelling powered by technology，亦即是要懂得善用創新又有趣的科技，助品牌說故事」，是現今及未來品牌經營，企業需要高度關注的關鍵因素，並對此有清晰明確的執行計劃。

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然而，近年陸續有不同技術關鍵字造就新浪潮，該如何整理先後順序以抓緊機遇，也是一道困擾企業多時的難題。

他形容，早年企業應用技術如AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、XR（延展實境）、AI等，都是感覺較鬆散的，一直未有清晰的發展及執行計劃。而事實上，這些可以技術的應用層面可以十分廣闊。

用戶參與創作 更期待成品

他認為宜先疏理出長遠的規劃目標，以該團隊為例，就是「將科技與創意融合，打造具感染力及影響力的客戶體驗」為核心，並留意市場需求，借助及善用科技的力量，推動與用戶之間更深層次、更個性化的互動，期望令消費者與品牌之間的關係更加緊密，演變成為：「消費者也可以是Co-owner（共同擁有者）」，並且能感受到他們也是品牌的一部分。

舉例指，他留意到早前在疫情下舉辦的綫上活動較單向，欠缺與消費者互動聯繫，「做完之後，不會make到impact，幫不到品牌」。於是，他在推行如NFT項目時，想到讓用戶在投資同時，也可以參與藝術創作過程。

令藝術品在每個人進入網站後，都實時產生改變。因此，即使是我們的開發團隊也不會估計到成品是怎樣的，令消費者更加期待，提升參與度。

探索AIGC技術 不忘規避風險

近日聊天機械人ChatGPT、AI繪圖平台Midjourney等AIGC（AI Generated content，人工智能生成內容）技術大行其道。Lucas表示，團隊自數年前開始投入至R&D（研究開發）。

其中，包括研究將AIGC技術套用於各類品牌推廣活動，「一方面要探索如何藉此協助提升內部團隊的工作效率，另一方面就從創意角度出發，想出更別樹一幟的項目。」

同時，他認為在開發時，也必須關注公眾對於數據私隱及道德等提出的爭議，並遵守法規。他補充：「近年科企如Meta、TikTok遇上的法規爭議，亦令我們更警覺。針對AIGC項目，也必定要諮詢法律顧問，避免風險。」

    點擊圖片放大

Lucas又表示，早年較多進行Web campaign工作，為企業開發Minisite（活動網頁）及提供簡單遊戲，隨着後來愈來愈多客戶查詢「能否在網頁層面玩AR或VR」，團隊便迅速回應用戶需求，將R&D資源投入開發其所需的解決方案。

至近年就針對第三代互聯網Web3，包括元宇宙、Metahuman（虛擬人）等技術，加強開發。

記者：張寶燕

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