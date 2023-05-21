中資金融高層家庭為方便孩子上學　3.85萬租晉環三房

香港置業譚浩智表示，黃竹坑晉環鄰近國際學校，配套設施亦日趨完善，吸引家庭客進駐。其中晉環2B座中層A室，實用面積856平方呎，屬三房套間隔，向西北望開揚城市景及山景。譚浩智指，業主以約3.9萬元放租約2星期後吸引外區客洽詢，雙方經議價後以3.85萬元租出，實用呎租約45元。據悉，新租客為中資金融高層家庭，心儀單位鄰近小孩上學地點，方便上學；另外，屋苑即將落成大型購物商場，加上屋苑會所設施齊備，有兒童遊樂設施，租客認為適合家庭居住，故即睇即簽承租上述單位。

資料顯示，業主於2021年5月以約2841.7萬元購入上述單位，業主能享約1.6厘租金回報。

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