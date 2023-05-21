  • 31°C
香港時間 : 2023521日 (週日) 12:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中資金融高層家庭為方便孩子上學　3.85萬租晉環三房

股樓投資 12:42 2023/05/21

分享：

分享：

香港置業譚浩智表示，黃竹坑晉環鄰近國際學校，配套設施亦日趨完善，吸引家庭客進駐。其中晉環2B座中層A室，實用面積856平方呎，屬三房套間隔，向西北望開揚城市景及山景。譚浩智指，業主以約3.9萬元放租約2星期後吸引外區客洽詢，雙方經議價後以3.85萬元租出，實用呎租約45元。據悉，新租客為中資金融高層家庭，心儀單位鄰近小孩上學地點，方便上學；另外，屋苑即將落成大型購物商場，加上屋苑會所設施齊備，有兒童遊樂設施，租客認為適合家庭居住，故即睇即簽承租上述單位。

資料顯示，業主於2021年5月以約2841.7萬元購入上述單位，業主能享約1.6厘租金回報。

延伸閲讀【有相睇】都會駅海景四房以1523萬獲承接 持貨9年升值三成【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

同場加映【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

同場加映【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

晉環 黃竹坑 二手市場 中原地產

下一篇文章

【宏觀術數@iM網欄】農曆四月 木星與奎宿九相會

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【新品情報】成「雪糕群組」熱話 惠康 x KOKUAJI聯手硏發UCC咖啡雪糕 試食價$55三杯
【新品情報】成「雪糕群組」熱話 惠康 x KOKUAJI聯手硏發UCC咖啡雪糕 試食價$55三杯
珺瓏灣開放式戶傳290萬沽　不足4年跌價120萬　帳蝕三成
珺瓏灣開放式戶傳290萬沽　不足4年跌價120萬　帳蝕三成
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款