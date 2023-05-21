▲ 【美國加息】美國周五公布PCE通脹料加速 鮑威爾料銀行問題紓緩加息壓力

美國聯儲局主席鮑威爾表示，銀行業壓力意味不需要太高息口來控制通脹，美國本周五將公布4月個人消費開支（PCE）物價指數，預期按年由4.2%加速至4.3%，令加息預期高漲，不過，鮑威爾講話後，利率期貨顯示，加息機會率急跌至不足兩成。

PCE通脹數據是儲局CPI指標，市場預期按月升幅加速至0.3%，核心PCE通脹按月升幅維持0.3%。

鮑威爾周五晚於華盛頓出席貨幣會議時發布講話，稱儲局習慣處理中型銀行問題，以阻止最壞情況發生，但矽谷銀行和其他銀行的問題仍可能波及整個經濟。

鮑威爾指出，金融穩定工具有助於平息銀行業的狀況，但隨着情況發展，導至信貸緊縮，以及似乎會影響經濟增長、就業及通脹。因此，政策利率可能不需要加得太高，他補充指，「當然，其程度仍高度不確定。」總的來說，鮑威爾表示通脹仍然太高。

鮑威爾稱，仍未就利率水平作最終決定，但基於目前進度，我們仍有能力就數據及不斷變化的經濟來作出判斷。

出席對談的前儲局主席伯南克指，許多人正經歷高通脹，這是他們人生中的第一次，如果不能降低通脹，不僅會延長痛苦，亦會增加極端的社會成本，以令價格回復穩定，導至家庭及企業受到更大傷害，所以要堅定不移地達成目標。

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記者：譚志偉