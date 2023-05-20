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【嗶哩嗶哩9626】B站CEO陳睿：AI影片投稿量按年增86%　過去一年2億用戶觀看科技類內容

股市 17:37 2023/05/20

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【嗶哩嗶哩9626】B站CEO陳睿：AI影片投稿量按年增86%　過去一年2億用戶觀看科技類內容

有內媒報道指，內地視頻平台「B站」嗶哩嗶哩BiliBili （09626） 董事長兼首席執行官陳睿出席活動時稱，B站用戶普遍受教育程度較高，科技類內容高度受歡迎，過去一年，有2億多用戶在B站觀看了科技類內容，科技和知識類視頻在B站用戶的主動搜索中排名第二，人工智能相關視頻投稿量按年增長86%。

陳睿稱，B站一直在通過運營和推薦算法，支持科技類內容發展，很多UP主也是真正的科學家和科技工作者，透露B站是全網院士入駐最多的平台，累計入駐的名師學者達645位，此外，B站過去一年，B站科技類UP主達116萬，累計創作科技類稿件1482萬。

陳睿提到，隨著人工智能浪潮的到來，B站正面臨新機遇，B站將為更多科技創作者提供平台，鼓勵優質科技內容的生產。

相關文章：

【嗶哩嗶哩9626】B站現跌5.9%　內容創作者爆停更潮　平台收益減少料成主因

【大行報告│bilibili】大摩下調嗶哩嗶哩目標價　「賽馬娘」押後推令收入貢獻減少

編輯：李哲毅

港股 美股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 嗶哩嗶哩（美：BILI） 人工智能
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